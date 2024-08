Así se escucha: Karol G se une a Andrea Bocelli para hacer nueva versión de la ópera “Vivo por ella”

“Descubrí a Andrea cuando era adolescente. Estaba superconectada con su música, el poder de su voz y su forma única de crear música. Esta canción es un gran honor para mí, es una canción que siempre me ha gustado, y cuando me invitaron a cantar ‘Vivo por Ella’ me sentí como en casa. Es una canción que realmente siento dentro de mí, siento que va a ser un punto especial en mi carrera”, dijo Karol G sobre esta colaboración que se da en medio de un momento de gran éxito en su carrera, pues se ha catapultado como la artista femenina de música latina con más streaming a nivel mundial durante cuatro años consecutivos en Spotify.