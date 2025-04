Así será la “Noche de Buen Rock en Vivo: Tributo Soda/Cerati y Luis Rojas”

“He estado moviendo este proyecto del tributo a Soda Stereo y me contactaron con Luis, entendimos que sería la perfecta mezcla de estilos y energías. Va a ser un show muy bien equilibrado entre las dos bandas”, agregó González.

Para Rojas, quien interpretará en el escenario canciones de su autoría, este reencuentro con su público es uno muy especial, porque reafirma que el género musical que tanto ama “sigue vivo”. “Para mí la música ha sido una línea de vida, y siempre la he disfrutado mucho, es como respirar. Y todas mis canciones son historias de vida, de lo que nos sucede, lo que se ve y lo que uno vive. Este concierto en particular me trae muchos recuerdos porque compartí una vez con Soda-Stereo cuando estuvieron aquí en Puerto Rico, una época muy especial para el rock en español en la isla. Y es como revivir ese espíritu y llevarlo al presente. Estamos tratando de crear nuevos espacios para que quienes disfruten del rock tengan donde ir a escucharnos y se sepa que esto sigue vivo”.