A pesar de que ya terminaron los conciertos del cantante Bad Bunny que celebró durante este fin de semana en el Coliseo de Puerto Rico, todavía sigue dando titulares por todo lo que pasó en ellos. Uno de los temas que llamó la atención y que más comentarios generó durante el fin de semana fue cuando, en una de sus intervenciones habladas durante el concierto del jueves llamó “mamab...” al gobernador Pedro Pierluisi y a todos los políticos “que se creen dueños del país”.

Durante la noche del sábado, en su tercer y último concierto “Un verano sin ti”, Benito Martínez Ocasio, volvió a tocar el tema de la situación política en la isla, tratando de explicar lo que un sector del país entendió como una “falta de respeto” hacia Pierluisi. En varios vídeos publicados en las redes sociales por parte de asistentes al concierto, se pudo apreciar el mensaje del compositor.

“Ya yo soy mayor de edad. Tengo 28 años y le doy gracias a Dios por haberme tirado aquí en este pedazo de tierra, Puerto Rico. Le doy gracias a Dios por darme la familia que me dio. Y entiendo yo, que mi familia, mi papá, mi mamá hicieron un buen trabajo al criarme”, comentó el popular cantante mientras caminaba de lado a lado en la tarima. “Me enseñaron valores, me enseñaron respeto, me enseñaron cosas buenas, que me hacen ser hoy el ser humano que soy”, añadió el artista nacido en Vega Baja, antes de saludar a sus padres, quienes estaban en el público.

PUBLICIDAD

El puertorriqueño continuó su discurso enfocándose en el respeto hacia las otras personas. “Hay cosas que uno va a aprendiendo, mientras uno va creciendo, en la escuela, en la calle y en la vida, punto. Y mi familia me enseñó sobre el respeto. A respetar a la gente, pero darme a respetar también. Y yo entiendo, yo estoy consciente que decirle mamab... a alguien es una falta de respeto”, comentó el intérprete de “Me porto bonito” antes de comenzar una larga lista de razones por las que él considera que el Gobierno y los políticos le faltan el respeto al pueblo.

“Es una falta de respeto, el desplazamiento de mucha gente boricua que se tiene que ir de aquí, de Puerto Rico. Es una falta de respeto que Puerto Rico se quede sin luz todos días, una cinco, cuatro veces, y a mí nadie me lo cuenta. A mí nadie me cuenta esto. ¿Saben por qué? Porque yo vivo aquí. Yo vivo en Puerto Rico. Yo no me he mudado”, añadió, mientras recibía el apoyo del público en forma de gritos y aplausos con cada situación que mencionaba.

“¿Saben qué es una falta de respeto? El sueldo a los maestros, el sueldo a los policías, eso es una falta de respeto. Es una falta de respeto que se sigan cerrando escuelas año tras año. Es una falta de respeto que haya gente en este país que no tenga acceso a un hospital y a un sistema de salud digno”, comentó el artista que actuará en la película “Bullet Train”, al lado de Brad Pitt y que estrena este próximo jueves, 4 de julio. “Es una falta de respeto que sigan tratando de engañarnos y cogernos de pend..., pero se cogieron con la generación que no se va a dejar, puñ...”.

PUBLICIDAD

/

Antes de terminar su discurso, que por momentos parecía más de un mítin político que un concierto de música urbana, Bad Bunny quiso enviarle un mensaje a la clase política del país indicandoles que las generaciones más jóvenes “tienen la fuerza” y que no se iban a “dejar faltar el respeto nuevamente”.

“Yo no quiero ser el más revolucionario, el más rebelde, yo no quiero ser, qué se yo, como quieran llamarme, el más independentista. Esto no se trata de ideales políticos. Esto no es nada en contra de los estadistas, de los estadolibristas”, aclaró el reguetonero. “Esto se trata de dignidad y respeto de un país que está cansado de que nos cojan de pend... año tras año. Y que las generaciones que van creciendo, la generación que van conmigo está consciente de eso, de que tiene la voz, de que tiene la fuerza y de que no nos vamos a dejar faltar el respeto nuevamente. Y esto no de un día para otro, esto es poco a poco, yo lo sé, esto es paso a paso, pero poco a poco se está sintiendo la fuerza y ellos lo saben. Por eso tienen miedo”.

Tres días de conciertos

Como ocurrió en los primeros dos conciertos, en la noche de ayer, Bad Bunny estuvo acompañado en tarima por un nutrido grupo de cantantes. En esta ocasión, dijeron presente el Coliseo de Puerto Rico RaiNao y Rauw Alejandro, además de Chencho Corleone y Jhay Cortez, como en el resto de los conciertos. Además de eso, el jueves y el viernes también contó con la presencia de cantantes como Tony Dize, Villano Antillano, Buscabulla, Tommy Torres, Bomba Estéreo, The Marías, Arcángel y Jowell y Randy.

PUBLICIDAD

/

Bad Bunny hizo historia el jueves al transmitir en directo el concierto por el canal Telemundo y en 13 lugares alrededor de la isla que estuvieron abarrotados de miles de personas. Se trató del ‘party’ más grande en Puerto Rico, como lo bautizaron los organizadores.

De igual forma, en la noche del jueves un nuevo récord de asistencia en el Coliseo de Puerto Rico con 18,749 personas. La cifra superó a la agrupación Metallica con una asistencia de 17,870 personas en su concierto realizado el 26 de octubre 2016 en el recinto de Hato Rey.