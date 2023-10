La estrella boricua Bad Bunny cargó esta noche con el Premio Billboard de la Música Latina en la categoría Canción del Año Ventas por “Tití me preguntó”, del álbum “Un verano sin ti”.

El intérprete recibió el galardón de parte de los integrantes de la popular banda RBD Maité Perroni, Christian Chávez y Christopher von Uckerman.

“El que me conoce, sabe que siempre he llevado el mensaje y he hecho mi música representando a la habla hispana, al lenguaje en español, los latinos, la cultura entera, y es algo de lo que me he sentido orgulloso”, dijo el segundo artista más nominado de la noche.

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del exponente, le dedicó la estatuilla a Puerto Rico y República Dominicana, a “los que me abrieron las puertas al dembow”, agregó.

Más allá de su peculiar estilo, el multigalardonado llamó la atención en la alfombra azul por llegar sin la modelo Kendall Jenner, con quien se le ha vinculado sentimentalmente desde hace unos meses.

Para la ocasión, Bad Bunny se decantó por un pantalón de la marca Gucci.