El cantante de música urbana, Bad Bunny, llevó a cabo un concierto virtual en vivo este domingo, que comenzó a las 6:30 p.m., en el canal del cantante en YouTube, por UforiaMusic.com y Univision en Puerto Rico.

“No quería dar un concierto virtual, pero acepté la nueva realidad y por eso lo estoy haciendo. Para la fanaticada puede ser ‘cool’”, indicó el artista minutos antes de comenzar el concierto en vivo trepado en la parte de arriba de un camión en movimiento.

El concierto abrió con la canción “Bendiciones” del disco “Las que no iban a salir”, seguido de “Si veo a tu mamá”, del disco “YHLQMDLG”, mientras se veía al público en la calle siguiendo el vehículo donde estaba montado el cantante.

Mira aquí el concierto:

Otras canciones que interpretó el artista incluyó “La difícil”, “Pero ya no”, “La santa” y “Bichiyal”, mientras el camión se movía por la zona del Bronx, en Nueva York. El concierto continuó con la canción “Ignorantes”, que contó con la participación de Sech, quien apareció en un vídeo grabado en la Ciudad de Panamá. Luego continuó con las canciones “Vete”, “A tu merced” y “Una vez”, donde apareció el cantante puertorriqueño Mora, en una grabación desde la azotea de un edificio en el Condado.

“Estaba loco por cantar en vivo y sentir la energía de todos. Y desde aquí se siente la energía de la gente", mencionó el cantante desde la tarima rodante. Durante la transmisión en YouTube se registraron en un momento cerca de 1,477,000 personas viendo el evento.

En una pausa durante el concierto, Bad Bunny habló sobre su futuro. “Yo lo que he hecho es hacer lo que siento. Creo que la gente no entiende y tratan de buscar una cosa o la otra en mi música. Pero lo único que he hecho es hacer las cosas como las pienso”, añadió el cantante. “Hay muchas cosas que me gustan y que me quedan por hacer. Siento alegría de saber que tengo tanto todavía por hacer. Me gusta actuar. Tengo que aprender mucho y practicar. Además, hay muchas cosas más dentro de la música que también tengo como meta. No me gusta decir lo que voy a hacer para que la gente se sorprenda”.

Por otro lado, el cantante también habló del tercer aniversario del paso del huracán María por Puerto Rico. “No estuve ahí. Estaba en una gira por Europa, pero me afectó de diferentes maneras. Mi familia estaba ahí, mis papás, hermanos y mis amigos”, añadió el artista de Benito Antonio Martínez Ocasio. “Los que estaban afuera lo sufrieron mucho, porque hubo mucha incertimdumbre por saber qué estaba pasando, dónde estaba mi familia. El que se cumplan tres años es un sentimiento agridulce que marcó la historia”.

Bad Bunny también aprovechó para hablar de la importancia de salir a votar en las próximas elecciones, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. “A mí no me gustra obligar a nadie. A los jovenes no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer”, mencionó el cantante de música urbana. “Pero es importante salir a expresarnos con nuestro voto y darnos a respetar. Hemos tenido un gobierno que no nos ha respetado, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Tenemos que votar y levantar la voz. Esto se resume en darnos a respetar de un gobierno que no nos respeta”.

Luego de la pausa, el concierto virtual continuó con canciones del disco “X 100PRE” como “Ni bien ni mal”, “A 200 mph”, “La Romana”, “Si estuviésemos juntos” y “Solo de mí”, mientras la tarima rodante pasaba por el área de Upper Manhattan. Continuó luego con los éxitos “No me conoces”, “Soltera” y “Te boté remix”.

Sobre la pandemia mundial creada por el coronavirus, el puertorriqueño indicó que son tiempos difíciles en que cada una de las personas ha tenido distintas experiencias. “No hay mucho que yo pueda decir. Porque el dolor ajeno hay que resperarlo. No me ha tocado perder a nadie por el COVID-19, pero la parte más difícil es aceptar lo que está pasando”, añadió el artista. “Tenemos que cuidar nuestra vida y respetar la vida de los demás. Tenemos que canalizar esa energía negativa que podamos tener y convertirla en cosas positivas”.

El camión continúo su ruta en dirección a Harlem mientras se entonaba el éxito “La canción”, donde contó con la participación del colombiano J. Balvin, quien apareció en vídeo desde Medellín.

El cierre del concierto virtual tuvo lugar frente al NYC Health + Hospitals / Harlem donde le envió un mensaje sde agradecimiento a los doctores, enfermeros y empleados del centro de salud. Allí aprovechó para interpretar “Yo perreo sola”, canción con la cual cerró de manera abrupta.

“Estamos sumamente emocionados de celebrar la riqueza de la cultura latina durante el Mes de la Hispanidad con esta experiencia única de streaming en vivo, además de conmemorar la resiliencia de la comunidad puertorriqueña durante el tercer aniversario del huracán María, junto con Verizon”, dijo Jesús Lara, presidente de Radio de Univision en un comunicado. “Nos enorgullece destacar la habilidad artística de Bad Bunny, quien ha tenido un impacto tan profundo en nuestra cultura y el sector de la música, en general”.

El concierto de la superestrella internacional Bad Bunny marca el regreso de la Serie Musical de Uforia, con conciertos virtuales en vivo que se trasmitirán una vez al mes hasta fin de diciembre bajo el nombre Uforia Live.

Bad Bunny tenía pautadas dos presentaciones para las que vendió los boletos en cuestión de horas, los días 30 y 31 de octubre en el estadio Hiram Bithorn, en San Juan. Sin embargo, en julio pasado, los productores Noah Assad y Max Pérez anunciaron la cancelación del evento como medida de precaución ante la presencia del COVID-19.