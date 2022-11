El artista puertorriqueño Bad Bunny fue nominado hoy, martes, a una de las categorías más importantes en los premios Grammy del 2023, Álbum del Año, por el disco “Un verano sin ti”.

El galardón lo disputará contra Voyage, de Abba; 30 de Adele; Renaissance de Beyonce; Good Morning Gorgeous (Deluxe) de Mary J. Blige; In These Silent Days de Brandi Carlile; Music of the Spheres de Coldplay; Mr. Morale & The Big Steppers de Kendrick Lamar; Special de Lizzo; y Harry’s House de Harry Styles.

Además, el Conejo Malo fue nominado en las categorías “Best Pop Solo Performance” y “Best Música Urbana Album”.

La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos anunció hoy a los nominados para su 65ª edición anglosajona, que se celebrará el próximo 5 de febrero en Los Ángeles, California.

En ese listado, el puertorriqueño Miguel Zenón fue nominado a “Best Instrumental Composition” y “Best Latin Jazz Album”. Mientras, Bad Bunny comparte nominación al Mejor Álbum de Música Urbana con sus compatriotas Rauw Alejandro, Daddy Yankee y Farruko.

Por otro lado, Marc Anthony, Víctor Manuelle y Tito Nieves son candidatos a llevarse el premio a “Best Tropical Latin Album”.

Existía expectativas durante el anuncio de las nominaciones para ver si Benito Antonio Martínez Ocasio —nombre real de Bad Bunny— se convertía en el primer puertorriqueño nominado simultáneamente en las categorías más importantes: Álbum y Grabación del Año.

Solamente un latino ha logrado este hito: el mexicano Carlos Santana, quien los consiguió en el 2000 con su álbum “Supernatural” y la canción “Smooth”.

Al premio de Grabación del Año fueron nominados: Abba, Adele, Beyonce, Mary J. Blige, Brandi Carlile Ft. Lucius, Doja Cat, Steve Lacy, Kendrick Lamar, Lizzo y Harry Styles.

En esa categoría nunca ha sido nominada una canción cantada completamente en español.

Cabe destacar que los premios Grammy son una distinción otorgada por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos para dar reconocimiento a un logro especialmente destacado en la música anglosajona o en el mercado musical estadounidense.

En esa línea, desde el año 2000, debido a la creciente importancia del mercado y de la producción musical en el ámbito de América Latina y entre la población hispana de los Estados Unidos, se celebra la entrega de los premios Grammy Latinos.

Históricamente, no han sido muchos los latinos nominados en las categorías más importantes de los principales premios de la música en Estados Unidos, por lo que son muy pocas las producciones en otro idioma que no sea el inglés en estar nominada.

Por ejemplo, en el 2018, los puertorriqueños Daddy Yankee y Luis Fonsi fueron nominados en las categorías de Grabación y Canción del Año, por el tema “Despacito”, que grabaron junto a Justin Bieber y que contaba con letra en español y en inglés.

De igual manera, el puertorriqueño Ricky Martin estuvo nominado dentro de la categoría Grabación del Año en el 2000 por su tema “Livin’ La Vida Loca”, también una mezcla de español e inglés en su letra. Por esa misma canción, el cantautor puertorriqueño Robi Rosa tuvo una nominación dentro de la categoría de Canción del Año.

De la misma forma, la producción de música acústica “Feliciano!”, del puertorriqueño José Feliciano, fue nominada en el 1969 dentro de la categoría de Álbum del Año.

Otros hispanoparlantes, latinos o de ascendencia latina que han estado nominados en estas tres categorías incluye a: Joao Gilberto (1965), Astrud Gilberto (1965), Armando Manzanero (1972), José Carreras, Plácido Domingo y Luciano Pavarotti (1995), Ritchie Valens (1988), Los Lobos (1988), Jorge Calderón (2004) y Luis Maniel Martínez Jr. (2022).

Logros recientes de Bad Bunny

Recientemente, Bad Bunny se proclamó “Artista del Año” de Apple Music 2022. Esta fue tan solo una muestra de los pasos agigantados en su carrera.

“Un Verano Sin Ti”, el álbum más reciente del vegabajeño, es, actualmente, la producción más grande del 2022 basado en cifras acumuladas desde su lanzamiento el 6 de mayo de 2022. El álbum no ha dejado los primeros lugares de la lista de álbumes Billboard 200 desde de su debut.

La revista semanal estadounidense y lista especializada en información sobre la industria musical, también señaló que Bad Bunny fue reconocido por su asombrosa excelencia e influencia en la cultura mundial este 2022.

Actualmente, Bad Bunny se encuentra en la segunda fase de su exitosa gira de conciertos “World’s Hottest Tour”, con la que ha batido récords de asistencia de público y recaudación multimillonaria por función, logrando abarrotar los estadios más grandes de Estados Unidos y América Latina.

Nominado diez veces en los próximos premios Latin Grammy 2022, cuya ceremonia de entrega es este jueves, el puertorriqueño figura como el favorito para ganar Álbum del Año.