La cuenta atrás no se detiene. Finalmente, artistas como el intérprete puertorriqueño Luis Fonsi y la cantautora estadounidense Olivia Rodrigo, pronunciarán los nombres de los nominados al Grammy 2023. La cita con la historia de la música será mañana, martes 15 de noviembre, a las 12:00 p.m.

El evento, que abrirá paso a la 65ª edición de los premios Grammy en las instalaciones del MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas, Nevada, el 23 de abril de 2023, se transmitirá en directo a través de live.GRAMMY.com, así como en los canales de Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y TikTok.

Será el CEO de la Academia de Grabación, Harvey Mason, Jr., quien encabezará el grupo de artistas encargados del anuncio de los nominados. Entre ellos se encuentran el 12 veces ganador del Grammy, John Legend; el artista multiplatino Machine Gun Kelly y el homenajeado como Persona del Año de MusiCares 2023, Smokey Robinson.

PUBLICIDAD

Predicción histórica

Sin embargo, entre toda la expectativa que suele acompañar este tipo de eventos, la transmisión de mañana promete doble porción. Bad Bunny, Puerto Rico y toda la comunidad latina podrían hacer historia si el artista urbano boricua recibe la nominación a Artista del Año y Álbum del Año, como predicen algunos expertos en la materia.

Cabe destacar que los premios Grammy son una distinción otorgada por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos para dar reconocimiento a un logro especialmente destacado en la música anglosajona o en el mercado musical estadounidense. En esa línea, desde el año 2000, debido a la creciente importancia del mercado y de la producción musical en el ámbito de América Latina y entre la población hispana de los Estados Unidos, se celebra la entrega de los premios Grammy Latinos.

Recientemente, Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del exponente urbano, se proclamó “Artista del Año” de Apple Music 2022. Esta fue tan solo una muestra de los pasos agigantados en su carrera.

“Un Verano Sin Ti”, el álbum más reciente del vegabajeño, es, actualmente, la producción más grande del 2022 basado en cifras acumuladas desde su lanzamiento el 6 de mayo de 2022. El álbum no ha dejado los primeros lugares de la lista de álbumes Billboard 200 desde de su debut.

La revista semanal estadounidense y lista especializada en información sobre la industria musical, también señaló que Bad Bunny fue reconocido por su asombrosa excelencia e influencia en la cultura mundial este 2022.

PUBLICIDAD

“Estamos encantados de celebrar los logros de Bad Bunny, cuya influencia en todos los rincones de la cultura no se puede ignorar en 2022. Ver a Bad Bunny ascender de un artista de Apple Music Up Next en 2018 a nuestro Artista del Año este año ha sido nada menos que extraordinario. Lo felicitamos por su año récord y por continuar llevando la música latina a una audiencia mundial masiva”, dijo el vicepresidente de Apple Music y Beats, Oliver Schusser, en un comunicado citado por Billboard.

Por otra parte, la revista especializada Rolling Stone publicó su predicciones sobre quienes serán los nominados al Grammy al Álbum del Año, y junto a Adele, Harry Styles y Megan Thee Stallion, incluye a Bad Bunny, reconociendo el alcance del boricua en la escena musical en Estados Unidos y a nivel mundial. Ahora bien, la publicación explica que todo es cuestión de que la Academia del Grammy acepte abrir las puertas de sus categorías principales a una producción realizada en otro idioma aparte del inglés. Cabe señalar que además de Bad Bunny, Rolling Stone incluye a la española Rosalía en su lista de artistas que deben entrar en las categorías principales este martes.

Actualmente, Bad Bunny se encuentra en la segunda fase de su exitosa gira de conciertos “World’s Hottest Tour”, con la que ha batido récords de asistencia de público y recaudación multimillonaria por función, logrando abarrotar los estadios más grandes de Estados Unidos.

Nominado diez veces en los próximos premios Latin Grammy 2022, cuya ceremonia de entrega es este jueves, el puertorriqueño figura como el favorito para ganar Álbum del Año.