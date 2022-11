El cantante puertorriqueño Bad Bunny fue anunciado hoy como el “Artista del Año” de Apple Music, en reconocimiento a la excelencia artística del músico y su influencia en la cultura global en 2022. Lanzado en mayo pasado, el álbum “Un verano sin ti”, sexto proyecto del artista en cuatro años, fue el más reproducido de Apple Music en 2022 y se convirtió en el álbum latino más escuchado de todos los tiempos dentro de la plataforma.

“Estamos encantados de celebrar los logros de Bad Bunny, cuya influencia en todos los rincones de la cultura no se puede ignorar en 2022″, dijo Oliver Schusser, vicepresidente de Apple Music y Beats. “Ver a Bad Bunny ascender de un artista de Apple Music Up Next en 2018 a nuestro ‘Artista del Año’ ha sido nada menos que extraordinario. Lo felicitamos por su año récord y por continuar llevando la música latina a una audiencia global masiva”.

“Cuando comencé, no tenía una base de fans global”, indicó Bad Bunny a Apple Music en un vídeo exclusivo, que se estrenó hoy y que muestra de cerca al artista. “Estoy agradecido por todo lo que he logrado y todo lo que he experimentado. El movimiento de la música latina ha crecido mucho. Nunca tomaría todo el crédito ni diría: ‘Es por mí’. No, es cada uno de nosotros. Toda una generación. Nuestra energía y presencia siempre se sienten”. Al ser presentado con el Apple Music Award, el cantante dió las gracias “a Apple Music y a todas las personas que escuchan mi música todos los días. ¡Estoy súper feliz!”

Durante todo el día de hoy, Bad Bunny se hará cargo de la lista de reproducción “La Fórmula”, de Apple Music, y seleccionará sus temas favoritos de exponentes como Myke Towers, Rauw Alejandro, Mora y Jhay Cortés, entre otros. Además, en “Apple Music 1″, se escuchará a Bad Bunny, todo el día. Los oyentes pueden sintonizar una variedad de contenido de radio que celebra a Bad Bunny, incluidos nuevos especiales, programación archivada, entrevistas de carrera temprana y listas de reproducción que muestran los diferentes lados del artista y su año histórico.