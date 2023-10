Como una criatura de la nocturna creada en una tenebrosa Noche de Brujas, Bad Bunny es el protagonista del video musical de su tema “Baticano”, uno de los 22 temas que forman parte de su álbum “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”.

El video, completamente en blanco y negro, muestra varias facetas de Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del artista durante la noche de Halloween.

“They are a few things that I must warn you about first my son. The world out there is cruel it’s horrible they aren’t ready for you in this world. But you are beautiful, remember that. You are too perfect for this world. Good luck my child. (Hay algunas cosas que debo advertirte primero mi hijo. El mundo ahí fuera es cruel es horrible no están preparados para ti en este mundo. Pero eres hermoso, recuérdalo. Eres demasiado perfecto para este mundo. Buena suerte mi niño)” le dice “su creador” al puertorriqueño al finalizar el filme.

Cabe destacar que “Baticano” es el segundo tema del nuevo álbum musical de el “Conejo Malo” que ya cuenta con un video musical.

A mediados del mes de octubre la voz de “Mónaco” anunció su nueva gira mundial “Most Wanted Tour”.

“Pa’ que vayan los que son”, escribió el cantante a través de su cuenta de Instagram, donde incluye el enlace para que su público acceda y se registre los que quieran ir.

“Most Wanted Tour” comprende de febrero a mayo del 2024 y por lo que se aprecia, al momento se irá de gira por diversas ciudades de Estados Unidos y Canadá.