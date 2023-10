Mientras la cantante Madonna se presenta en su última gira musical, The Celebration Tour, que comenzó oficialmente en Londres el pasado 14 de octubre, ha continuado con espectáculos programados en Bélgica, Dinamarca, Suecia, España, Portugal, Francia, Alemania, Italia y los Países Bajos.

Al parecer, entre cambio y cambio para sus presentaciones, la conocida “Reina del Pop” se entretiene con la música del exponente urbano puertorrqueño Bad Bunny.

Así lo dejó ver en un video, publicado en su red social Instagram, en el que coquetea con la cámara y hace diversas poses, a la vez que le incluyó la letra de la canción “Vou 787″, que forma parte del nuevo álbum, “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”, lanzado por el multipremiado artista el pasado 13 de octubre.

“Vogue Bunny……………. Its Hot in my Dressing Room………….”, expresó la cantante de 65 años, a la vez que hace referencia a su tema “Vogue”, grabado en 1990.

PUBLICIDAD

La etapa norteamericana de la gira de Madonna, comenzará el 13 de diciembre en Brooklyn, en el Barclays Center, seguida de espectáculos en Boston, Seattle, Chicago, Las Vegas, Atlanta y Los Ángeles.