La estrella urbana Bad Bunny volvió a utilizar el escenario de su gira “Un verano sin ti” para expresarse sobre la situación que vive Puerto Rico.

Esta vez lo hizo en relación a la emergencia que enfrenta la isla tras el paso del huracán Fiona en la que miles de personas siguen sin los servicios de electricidad y agua, sumado a que otras lo han perdido todo.

La voz de “Después de la playa” habló durante su concierto en Las Vegas. Tal y como lo ha hecho en otras ocasiones, Benito Martínez Ocasio se expresó sobre las necesidades de los puertorriqueños, justo antes de interpretar el tema “El apagón”.

“Estoy haciendo mi trabajo, yo estoy cumpliendo con mi deber porque para los que no saben, yo me dedico a esto, a cantar a hacer conciertos, esto es un compromiso, esto es un deber que tengo que lo hago con mucho amor, con mucho cariño”, dijo Bad Bunny.

El artista aclaró que desde su compromiso con la gira se ha mantenido en constante comunicación para ayudar a sus compatriotas. Habló del impacto del huracán María y como cinco años después llegó el huracán Fiona y los puertorriqueños vuleven a carecer de los servicios de agua y electricidad, la carencia de combustibles como el diésel y del dolor de las familias que perdieron todo con las inundaciones.

Lanzó críticas a la gestión gubernamental y a lo difícil que se ha tornado vivir en la isla, razón por la que millones de puertorriqueños se han ido de su patria.

“Hago mi trabajo y mi labor, pero incluso desde lejos estoy en contacto todos los días, tratando de ayudar lo más posible buscando la manera de ayudar, la manera más significativa. A mi el pueblo no me eligió como gobernador, como alcalde como legislador, como nada. Yo no soy el gobierno, para eso está la gente que eligieron”, sostuvo.

“No he escrito nada en las redes sociales porque creo que ya la gente no quiere mensajes lindos y mensajes de Puerto Rico se levanta. Puerto Rico quiere acción, Puerto Rico se merece algo mejor. Yo quisiera decir Puerto Rico se levanta pero es casi imposible decirlo. Puerto Rico se levanta cuando tumbemos a la gente que nos quiere en el suelo, yo tengo fe en mi país, tengo fe en mi gente yo amo a Puerto Rico más que cualquier cosa”, añadió el artista.

Desde que hizo los conciertos en el Coliseo de Puerto Rico, Bad Bunny ha levantado su voz contra la compañía LUMA Energy, consorcio encargado del sistema de distribución de energía. El video del tema “El apagón” precisamente es una crítica social sobre el problema de apagones y la gentrificación en Puerto Rico. El video lo lanzó dos días antes del huracán Fiona.

A casi una semana del paso del huracán Fiona, la plataforma de Luma Energy mostró en una actualización a las 8:16 a.m. de este sábado que 683,000 clientes de la compañía tenían servicio eléctrico. Ese número se traduce en 46.5% de la totalidad de los 1.5 millones de clientes de LUMA.