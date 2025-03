“Puerto Rico es un lugar especial”: Berklee celebra 30 años de grandes éxitos de su programa en el país

Pero, no todas las personas tienen la oportunidad o la suerte de poder explotar todo su talento por razones económicas o por falta de apoyo. Con esto en mente, por los pasados 30 años, la organización Make Music Happens, junto con la universidad Berklee College of Music, han llevado a cabo un importante evento en el cual profesores de la institución enseñan en la isla a cerca de 200 estudiantes de música.