Beyoncé lidera las nominaciones de los Grammy 2025 y hace historia

( The Associated Press )

NUEVA YORK — Bienvenidos al país de Beyoncé. En lo que respecta a las nominaciones a los Premios Grammy 2025, “Cowboy Carter” domina la nación. Ella lidera las nominaciones con 11, llevando su total a 99 en toda su carrera, lo que la convierte en la artista más nominada en la historia de los Grammy.

Su álbum country “Cowboy Carter” está nominado para álbum del año y álbum country del año, y su canción “Texas Hold ‘Em” está nominada para grabación, canción y canción country del año. También recibió nominaciones en una amplia gama de géneros, incluyendo pop, country, música americana y categorías de interpretación de rap melódico.

Esta es la primera vez que Beyonce recibe nominaciones en las categorías de country y americana.

Si Beyoncé gana el álbum del año, se convertirá en la primera mujer negra en lograrlo en el siglo XXI. Lauryn Hill fue la última en ganar en 1999 por “The Miseducation of Lauryn Hill”, uniéndose a Natalie Cole y Whitney Houston como las únicas mujeres negras que han conquistado el premio principal de los Grammy.

Post Malone también recibió sus primeras nominaciones en las categorías country este año, habiendo lanzado su primer álbum country “F-1 Trillion” en agosto. Su disco está nominado para álbum country y su canción “I Had Some Help”, en colaboración con Morgan Wallen, está nominada para canción country e interpretación de dúo/grupo country. Son las primeras nominaciones de Wallen a los Grammy.

Malone está en el grupo de los segundos más nominados, con siete menciones, empatado con Billie Eilish, Kendrick Lamar y Charli XCX, quien obtuvo sus primeras nominaciones como artista solista.

La omnipresente canción de Lamar lanzada durante su pleito con Drake, “Not Like Us”, está nominada a grabación y canción del año, canción de rap, video musical y mejor interpretación de rap. Tiene dos entradas simultáneas en la última categoría, una primicia en su carrera: “Like That” de Future y Metro Boomin con Lamar, está nominada a mejor interpretación de rap y mejor canción de rap. Esta es la tercera vez que Lamar recibe dos nominaciones simultáneas a mejor canción de rap.

Taylor Swift y las nominadas por primera vez Sabrina Carpenter y Chappell Roan cuentan con seis nominaciones cada una.

El año pasado, las mujeres dominaron las principales categorías. Este año, la tendencia continúa un poco, pero en realidad lo que parece marcar esta edición de los Grammy es una variación de género musical. En la categoría de álbum del año, junto a “Cowboy Carter” está André 3000 con su álbum de jazz alternativo “New Blue Sun” y el multiinstrumentista Jacob Collier con “Djesse Vol. 4″. Las estrellas emergentes del pop Carpenter y Roan la completan, con “Short n’ Sweet” y “The Rise and Fall of a Midwest Princess” respectivamente, así como “The Tortured Poets Department” de Swift, “Hit Me Hard and Soft” de Eilish y “BRAT” de Charli XCX.

Eilish se convirtió en la única artista que ha tenido sus tres primeros álbumes nominados a álbum del año.

El año pasado, Swift ganó el premio al álbum del año por “Midnights”, rompiendo el récord de más victorias en la categoría con cuatro. Este año, se convierte en la primera mujer en tener siete nominaciones en su carrera en la categoría.

“La amplitud y la variedad de géneros representados en el campo general se siente nueva y realmente emocionante”, dijo el director ejecutivo y presidente de la Academia de la Grabación, Harvey Mason jr. El director atribuye su éxito a un cuerpo de votación activo y en evolución.

“Hemos sido muy intencionales en la forma en que miramos y tratamos de reequilibrar nuestra membresía”, agregó. “Así que no solo el género o las personas de color, la diferente composición racial, sino también la equidad de género y tratar de asegurarnos de que todos los diferentes tipos de música en diferentes regiones y diferentes lugares estén representados de todas las formas posibles”.

Sólo las grabaciones lanzadas comercialmente en Estados Unidos entre el 16 de septiembre de 2023 y el 30 de agosto de 2024 fueron elegibles para las nominaciones. La ronda final de votación de los Grammy, que determina a sus ganadores, se llevará a cabo del 12 de diciembre al 3 de enero.

En la categoría de mejor artista nuevo, Carpenter y Roan se enfrentarán cara a cara, junto a Benson Boone, Doechii, Khruangbin, RAYE, Shaboozey y Teddy Swims.

En la categoría de canción del año, Beyoncé se une a Eilish con “Birds of a Feather”, Swift y Post Malone con “Fortnight”, “Good Luck, Babe!” de Roan, “Please Please Please” de Carpenter, “Not Like Us” de Lamar, “Die With A Smile” de Lady Gaga y Bruno Mars y “A Bar Song (Tipsy)” de Shaboozey.

Shaboozey también es un nominado por primera vez. Su “A Bar Song (Tipsy)” es la canción más grande del año, habiendo pasado más semanas en el número 1 en la lista Hot 100 de Billboard que cualquier otra: es tan popular, que un remix de la pista también está listo para ser remezclado.

Por otra parte, Shaboozey está nominado en la categoría de interpretación de rap melódico por su participación en “SPAGHETTII” de Beyoncé. Linda Martell, la primera música negra comercialmente exitosa en el país, también aparece en la canción, lo que le da a la artista de 83 años su primera nominación al Grammy.

Por grabación del año, “Texas Hold ‘Em” competirá contra “Fortnight” de Swift y Post Malone, “Birds of a Father” de Eilish, “Not Like Us” de Lamar, “Good Luck, Babe!” de Roan, “Espresso” de Carpenter, “360″ de Charli XCX y la última canción nueva de los Beatles, “Now and Then” completada con ayuda de IA.

“Estamos tratando de asegurarnos de que nos mantenemos al día con la forma en que los creadores de música y nuestra comunidad están usando la tecnología. Y en este caso, la IA mejoró el registro y le permitió ser elegible en las categorías en las que era elegible”, explica Mason jr.

Entonces, ¿qué falta? Al igual que el año pasado, hay una gran escasez de música latina, el género de streaming de más rápido crecimiento en los Estados Unidos, en todos los ámbitos, y no hay representación en las categorías principales. También hay sólo cuatro entradas en la categoría de mejor álbum de Música Mexicana, a pesar de que también es uno de los géneros de más rápido crecimiento.

Y el K-pop también parece estar ausente. No hay nominaciones para los miembros de BTS que han lanzado material en solitario este año: “Right Place, Wrong Person” de RM, “Hope on the Street, Vol. 1″ de J-Hope y “Muse” de Jimin. Como boy band, BTS ha recibido cinco nominaciones a lo largo de su carrera.

“Definitivamente, veo espacio para mejorar en muchos géneros y seguimos invitando a la gente a ser parte de la academia”, dice Mason jr. “Sin la representación adecuada, no obtenemos los resultados correctos. Cuando digo correcto, me refiero a reflexivo y representativo de lo que está sucediendo en la música hoy en día. Por lo tanto, el trabajo continúa”.

Los Premios Grammy 2025 se transmitirán en vivo el 2 de febrero en CBS y Paramount+ desde el Crypto.com Arena en Los Ángeles.

A continuación, una lista parcial de los nominados a la 67ª edición anual de los Premios Grammy, que se llevará a cabo el 2 de febrero en Los Ángeles:

— Álbum del año: “New Blue Sun”, André 3000; “Cowboy Carter”, Beyoncé; “Short n’ Sweet”, Sabrina Carpenter; “BRAT”, Charli XCX; “Djesse Vol. 4″, Jacob Collier; “Hit Me Hard and Soft”, Billie Eilish; “Chappell Roan The Rise and Fall of a Midwest Princess”, Chappell Roan; “The Tortured Poets Department”, Taylor Swift.

— Grabación del año: “Now and Then”, The Beatles; “Texas Hold ‘Em”, Beyoncé; “Espresso”, Sabrina Carpenter; “360″, Charli XCX; “Birds of a Feather”, Billie Eilish; “Not Like Us”, Kendrick Lamar; “Good Luck, Babe!”, Chappell Roan; “Fortnight”, Taylor Swift y Post Malone.

— Canción del año (premio a los compositores): “A Bar Song (Tipsy)”, Sean Cook, Jerrel Jones, Joe Kent, Chibueze Collins Obinna, Nevin Sastry y Mark Williams; “Birds of a Feather”, Billie Eilish O’Connell y FINNEAS; “Die with a Smile”, Dernst Emile II, James Fauntleroy, Lady Gaga, Bruno Mars y Andrew Watt; “Fortnight”, Jack Antonoff, Austin Post y Taylor Swift; “Good Luck, Babe!”, Kayleigh Rose Amstutz, Daniel Nigro y Justin Tranter; “Not Like Us”, Kendrick Lamar; “Please Please Please”, Amy Allen, Jack Antonoff y Sabrina Carpenter; “Texas Hold ‘Em”, Brian Bates, Beyoncé, Elizabeth Lowell Boland, Megan Bülow, Nate Ferraro y Raphael Saadiq.

— Mejor nuevo artista: Benson Boone; Sabrina Carpenter; Doechii; Khruangbin; RAYE; Chappell Roan; Shaboozey; Teddy Swims.

— Compositor del año: Jessi Alexander; Amy Allen; Edgar Barrera; Jessie Jo Dillon; RAYE.

— Mejor interpretación pop solista: “Bodyguard”, Beyoncé; “Espresso”, Sabrina Carpenter; “Apple”, Charli XCX; “Birds of a Feather”, Billie Eilish; “Good Luck, Babe!”, Chappell Roan.

— Mejor interpretación pop dúo/grupo: “us.”, Gracie Abrams con Taylor Swift; “Levii’s Jeans”, Beyoncé con Post Malone; “Guess”, Charli XCX y Billie Eilish; “the boy is mine”, Ariana Grande, Brandy y Monica; “Die with a Smile”, Lady Gaga y Bruno Mars.

— Mejor interpretación de rap: “Enough (Miami)”, Cardi B; “When the Sun Shines Again”, Common y Pete Rock con Psdnuos; “Nissan Altima”, Doechii; “Houdini”, Eminem; “Like That”, Future y Metro Boomin con Kendrick Lamar; “Yeah Glo!”, GloRilla; “Not Like Us”, Kendrick Lamar.

— Mejor álbum pop vocal: “Short n’ Sweet”, Sabrina Carpenter; “Hit Me Hard and Soft”, Billie Eilish”; “eternal sunshine”, Ariana Grande; “The Rise and Fall of a Midwest Princess”, Chappell Roan; “The Tortured Poets Department”, Taylor Swift.

— Mejor álbum de rap: “Might Delete Later”, J. Cole; “The Auditorium, Vol. 1″, Common and Pete Rock; “Alligator Bites Never Heal”, Doechii”, “The Death of Slim Shady (Coup de Grace)”, Eminem; “We Don’t Trust You”, Future y Metro Boomin.

— Mejor álbum de country: “Cowboy Carter”, Beyoncé; “F-1 Trillion”, Post Malone; “Deeper Well”, Kacey Musgraves; “Higher”, Chris Stapleton; “Whirlwind”, Lainey Wilson.

— Mejor álbum de R&B: “11:11 (Deluxe)”, Chris Brown; “Vantablack”, Lalah Hathaway; “Revenge”, Muni Long; “Algorithm”, Lucky Dave; “Coming Home”, Usher.

— Mejor álbum de música dance/electrónica: “BRAT”, Charli XCX; “Three”, Four Tet; “Hyperdrama”, Justice; “Timeless”, KAYTRANADA; “Telos”, Zedd.

— Mejor álbum de rock: “Happiness Bastards”, the Black Crowes; “Romance”, Fontaines D.C.; “Saviors”, Green Day; “TANGK”, IDLES; “Dark Matter”, Pearl Jam; “Hackney Diamonds”, the Rolling Stones; “No Name”, Jack White.

— Mejor álbum de música alternativa: “Wild God”, Nick Cave and the Bad Seeds; “Charm”, Clairo; “The Collective”, Kim Gordon; “What Now”, Brittany Howard; “All Born Screaming”, St. Vincent.

— Mejor álbum de R&B progresivo: “So Glad to Know You”, Avery((asterisk))Sunshine; “En Route”, Durand Bernarr; “Bando Stone and the New World”, Childish Gambino; “Crash”, Kehlani; “Why Lawd?”, NxWorries (Anderson .Paak and Knxledge).

— Mejor álbum de jazz vocal: “Journey in Black”, Christie Dashiell; “Wildflowers Vol. 1″, Kurt Elling y Sullivan Fortne; “A Joyful Holiday”, Samara Joy; “Milton + esperanza”, Milton Nascimento y esperanza spalding; “My Ideal”, Catherine Russell y Sean Mason.

— Mejor álbum de jazz instrumental: “Owl Song”, Ambrose Akinmusire featuring Bill Frisell and Herlin Riley; “Beyond this Place”, Kenny Barron featuring Kiyoshi Kitagawa, Johnathan Blake, Immanuel Wilkins y Steve Nelson; “Remembrance”, Chick Corea y Béla Fleck; “Solo Game”, Sullivan Fortner.

— Mejor álbum de latin jazz: “Spain Forever Again”, Michel Camilo y Tomatito; “Cubop Lives!”, Zaccai Curtis; “COLLAB”, Hamilton de Holanda y Gonzalo Rubalcaba; “Time And Again”, Eliane Elias; “El Trío: Live in Italy”, Horacio ‘El Negro’ Hernández, John Beasley y José Gola; “Cuba and Beyond”, Chucho Valdés y Royal Quartet; “As I Travel”, Donald Vega con Lewis Nash, John Patitucci y Luisito Quintero.

— Mejor álbum de pop vocal tradicional: “A Fleur de Peau”, Cyrille Aimée; “Visions”, Norah Jones; “Good Together”, Lake Street Dive; “Impossible Dream”, Aaron Lazar; “Christmas Wish”, Gregory Porter.

— Mejor álbum de góspel: “Covered Vol. 1″, Melvin Crispell III; “Choirmaster II (Live)”, Ricky Dillard; “Father’s Day”, Kirk Franklin; “Still Karen”, Karen Clark Sheard; “More Than This”, CeCe Winans.

— Mejor álbum de música cristiana contemporánea: “Heart of a Human”, DOE; “When Wind Meets Fire”, Elevation Worship; “Child of God”, Forrest Frank; “Coat of Many Colors”, Brandon Lake; “The Maverick Way Complete”, Maverick City Music, Naomi Raine and Chandler Moore.

— Mejor álbum de pop latino: “Funk Generation”, Anitta; “El viaje”, Luis Fonsi; “García” Kany García; “Las mujeres ya no lloran”, Shakira; “Orquídeas”, Kali Uchis.

— Mejor álbum de música urbana latina: “nadie sabe lo que va a pasar mañana”, Bad Bunny; “Rayo”, J Balvin; “Ferxxocalipsis”, Feid; “Las letras ya no importan”, Residente; “att.”, Young Miko.

— Mejor álbum de rock o música alternativa latina: “Compita del destino”, El David Aguilar; “Pa’ tu cuerpa”, Cimafunk; “Autopoiética”, Mon Laferte; “Grasa”, Nathy Peluso; “¿Quién trae las cornetas?”, Rawayana.

— Mejor álbum de música regional mexicana (incluyendo tejana): “Diamantes”, Chiquis; “Boca Chueca, Vol. 1″, Carín León; “ÉXODO”, Peso Pluma; “De lejitos”, Jessi Uribe.

— Mejor álbum latino tropical: “MUEVENSE”, Marc Anthony, “Bailar”, Sheila E.; “Radio Güira”, Juan Luis Guerra 4.40; “Alma, corazón y salsa (Live at Gran Teatro Nacional)” Tony Succar, Mimy Succar; “Vacilón Santiaguero”, Kiki Valera.

—Mejor interpretación de música global: “Raat Ki Rani”, Arooj Aftab; “A Rock Somewhere”, Jacob Collier con Anoushka Shankar y Varijashree Venugopal; “Rise”, Rocky Dawuni; “Bemba Colorá”, Sheila E. con Gloria Estefan y Mimy Succar; “Sunlight To My Soul”, Angélique Kidjo con Soweto Gospel Choir; “Kashira”, Masa Takumi con Ron Korb, Noshir Mody y Dale Edward Chung.

— Mejor álbum de reggae: “Take it Easy”, Collie Budz; “Party with Me”, Vybz Kartel; “Never Gets Late Here”, Shenseea; “Bob Marley: One Love – Music Inspired by the Film (Deluxe)”, varios artistas; “Evolution”, the Wailers.

— Mejor interpretación de música africana: “Tomorrow”, Yemi Alade; “MMS”, Asake y Wizkid; “Sensational”, Chris Brown con Davido y Lojay; “Higher”, Burna Boy; “Love Me JeJe”, Tems.

— Mejor álbum de declamación de poesía: “Civil Writes: The South Got Something to Say”, Queen Sheba; “Concrete & Whiskey Act II Part 1: A Bourbon 30 Series”, Omari Hardwick; “Good M.U.S.I.C. Universe Sonic Sinema: Episode 1 In the Beginning was the Word”, Malik Yusef; “The Heart, the Mind, the Soul”, Tank and the Bangas; “The Seven Number Ones”, Mad Skillz.

— Mejor álbum de comedia: “Armageddon”, Ricky Gervais; “The Dreamer”, Dave Chappelle; “The Prisoner”, Jim Gaffigan; “Someday You’ll Die”, Nikki Glaser; “Where Was I”, Trevor Noah.

— Mejor banda sonora compilada para un medio audiovisual: “The Color Purple”; “Deadpool & Wolverine”; “Maestro: Music by Leonard Bernstein”; “Saltburn”; “Twisters: The Album.”

— Mejor canción compuesta para un medio audiovisual: “Ain’t No Love in Oklahoma” de “Twisters”, Jessi Alexander, Luke Combs y Jonathan Singleton; “Better Place” de “Trolls Band Together”, Amy Allen, Shellback y Justin Timberlake; “Can’t Catch Me Now” de “The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes”, Daniel Nigro y Olivia Rodrigo; “It Never Went Away” de “American Symphony”, Jon Batiste y Dan Wilson; “Love Will Survive”, de “The Tattooist of Auschwitz”, Walter Afanasieff, Charlie Midnight, Kara Talve y Hans Zimmer.

— Mejor banda sonora para un medio audiovisual: “American Fiction”, Laura Karpman; “Challengers”, Trent Reznor y Atticus Ross; “The Color Purple”, Kris Bowers; “Dune: Part Two”, Hans Zimmer; “Shogun”, Nick Chuba, Atticus Ross y Leopold Ross.

— Productor del año, no clásico: Alissia; Dernst “D’Mile” Emile II; Ian Fitchuk; Mustard; Daniel Nigro.

— Mejor video musical: “Tailor Swif”, A$AP Rocky; “360″, Charli XCX; “Houdini”, Eminem; “Not Like Us”, Kendrick Lamar; “Fortnight”, Taylor Swift con Post Malone.