La cantante estadounidense Billie Eilish presentará los temas de su esperado segundo disco, “Happier Than Ever”, en un concierto digital que Amazon emitirá en todo el mundo a partir del 17 de junio.

H.E.R. y Kid Cudi compartirán junto a Eilish un evento musical organizado por el gigante del comercio electrónico para su jornada de ofertas conocida como “Prime Day”, en la que celebra el aniversario de la compañía.

Será la primera toma de contacto con el nuevo proyecto musical de la artista angelina, que se publica el 30 de julio y tomará el relevo a “When We All Fall Asleep Where Do We Go?”, con el que ganó el Grammy al álbum del año.

De momento, la cantante ha presentado “Your Power” y “Lost Cause”, dos temas que se alejan de la electrónica de su debut y apuestan por sonidos más orgánicos.

En esta etapa, Eilish ha cultivado una estética retro que también vestirá su primer concierto, inspirado en el París de finales del siglo XIX, según detalló en un comunicado.

Hay mucha expectación por conocer los pasos que tomará la joven artista, quien en los premios Grammy de 2020 hizo historia al ganar con 18 años recién cumplidos las cuatro categorías más importantes de estos premios: mejor nuevo artista, disco del año, canción del año y grabación del año.

Por su parte, H.E.R., que en los últimos Grammy se llevó el premio a la mejor canción del año por “I Can’t Breathe”, presentará su nuevo disco “Back of My Mind” con un concierto que rememora el Hotel Dunbar, donde tocaron figuras de la música afroamericana como Duke Ellington y Billie Holiday.

Finalmente, el rapero Kid Cudi tocará junto a la International Space Orchestra, la primera orquesta del mundo compuesta por científicos espaciales del Centro de Investigación Ames de la NASA, el Instituto SETI y la Universidad Internacional del Espacio.