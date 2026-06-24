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Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Bizarrap anuncia su “BZRP Music Session” #42 con Myke Towers

Quedan pendientes las sesiones 63, 64, 65 y 66, acercando al productor al cierre de una de las etapas más exitosas de su carrera

24 de junio de 2026 - 12:56 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bizarrap junto a Myke Towers. (Suministrada)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El productor argentino Gonzalo Julián Conde, conocido mundialmente como Bizarrap, confirmó oficialmente que la “BZRP Music Session” #42/66 será junto al rapero puertorriqueño Myke Towers.

La expectativa por esta sesión se mantuvo durante meses. Desde finales de 2025, el productor había dejado pistas sobre una posible colaboración con Myke Towers, aunque el lanzamiento nunca llegó a concretarse, alimentando teorías en redes sociales.

Las “BZRP Music Sessions” se han convertido en uno de los proyectos musicales más exitosos de la música urbana en español.

Gracias a estas colaboraciones, Bizarrap logró consolidarse como una figura de alcance internacional y trabajar con artistas de la talla de Shakira, Daddy Yankee, Quevedo, Residente, Nicky Jam, Peso Pluma y J Balvin.

Muchas de estas sesiones se transformaron en éxitos globales y acumularon cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales, además de convertirse en tendencia por sus letras, colaboraciones inesperadas o referencias a situaciones mediáticas.

Cada vez más cerca del final

La Music Session #42 forma parte del grupo de números que Bizarrap reservó durante años dentro de su proyecto.

Tras el lanzamiento de la Session #62 junto a J Balvin y la Session #0 con Daddy Yankee, quedan pendientes las sesiones 42, 63, 64, 65 y 66, acercando al productor al cierre de una de las etapas más exitosas de su carrera.

Mientras tanto, los seguidores del argentino y de Myke Towers cuentan las horas para escuchar una colaboración que será lanzada este 24 de junio.

Tags
BizarrapMyke Towers
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Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
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