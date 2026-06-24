Bizarrap anuncia su “BZRP Music Session” #42 con Myke Towers

El productor argentino Gonzalo Julián Conde, conocido mundialmente como Bizarrap, confirmó oficialmente que la “BZRP Music Session” #42/66 será junto al rapero puertorriqueño Myke Towers.

La expectativa por esta sesión se mantuvo durante meses. Desde finales de 2025, el productor había dejado pistas sobre una posible colaboración con Myke Towers, aunque el lanzamiento nunca llegó a concretarse, alimentando teorías en redes sociales.

Las “BZRP Music Sessions” se han convertido en uno de los proyectos musicales más exitosos de la música urbana en español.

Gracias a estas colaboraciones, Bizarrap logró consolidarse como una figura de alcance internacional y trabajar con artistas de la talla de Shakira, Daddy Yankee, Quevedo, Residente, Nicky Jam, Peso Pluma y J Balvin.

Muchas de estas sesiones se transformaron en éxitos globales y acumularon cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales, además de convertirse en tendencia por sus letras, colaboraciones inesperadas o referencias a situaciones mediáticas.

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Cada vez más cerca del final

La Music Session #42 forma parte del grupo de números que Bizarrap reservó durante años dentro de su proyecto.

Tras el lanzamiento de la Session #62 junto a J Balvin y la Session #0 con Daddy Yankee, quedan pendientes las sesiones 42, 63, 64, 65 y 66, acercando al productor al cierre de una de las etapas más exitosas de su carrera.