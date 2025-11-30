Black Guayaba celebrará sus 25 años con dos conciertos distintos

La banda puertorriqueña Black Guayaba celebrará sus 25 años de trayectoria con dos conciertos al ritmo del rock y en formato acústico.

La propuesta, titulada “Deluxe Experience”, tendrá un concepto de dos noches de éxitos, los días 21 y 22 de febrero de 2026 en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce. El público tendrá la opción de seleccionar dos facetas esenciales de la banda, una en formato rock y otra acústica. La banda pretende resaltar la fuerza, versatilidad y legado musical a través de una selección especial de éxitos que marcan su trayectoria de 25 años.

“Estamos muy emocionados de presentarles esta nueva experiencia musical que llevará nuestro espectáculo a otro nivel. Con dos shows completamente diferentes en dos noches corridas, celebraremos nuestros 25 años juntos tocando la mayoría de nuestra discografía de una manera audiovisual impresionante”, expresó Gustavo González, integrante de la banda junto a Carlos Colón, Javier Morales y Carlos Ortíz, integrantes de la banda.

El concierto producido por Osvaldo Rocafort para Lana Productions presenta el 21 de febrero “Overdrive” una noche dedicada al rock puro, donde Black Guayaba desatará la energía que ha caracterizado éxitos como “Se va la luz” y “Frío”, dos de los temas más emblemáticos de su sonido potente y melódico. Mientras que el 22 de febrero será al estilo “Unplugged” para ofrecer a los espectadores un concierto íntimo que permitirá redescubrir piezas como “Ayer”, “Lejos” y “Tú lo sabes bien” en versiones especiales, con nuevos arreglos que resaltan la esencia musical y emocional de la banda.

Ambos espectáculos estarán acompañados por una producción audiovisual, luces y sonido de alto nivel con una selección de temas que forman parte del cancionero que definió a toda una generación.

Nueva versión de “Vuelve”

Como antesala a esta gran celebración, Black Guayaba lanzó su nuevo sencillo, “Vuelve”, considerado un himno pop en voz de la mega estrella Ricky Martin que la popular banda interpreta de forma magistral.

“Para nosotros “Vuelve” es una joya musical, una de esas canciones que uno sueña haber escrito. Como grupo fue un voto unánime hacer esta versión, que entendemos le da el toque de la banda a una canción tan icónica y, a la vez, se sienta familiar para quienes la conocen”, expresó González, en declaraciones escritas.

La venta de boletos para Deluxe Experience ya está disponible a través de Ticketera, Ticket Center y la boletería del Centro de Bellas Artes.