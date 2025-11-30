Opinión
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Black Guayaba celebrará sus 25 años con dos conciertos distintos

El concepto de la banda presentará un espectáculo al ritmo del rock y otro acústico 

30 de noviembre de 2025 - 3:16 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La banda puertorriqueña cumplió en el 2025 su aniversario 25 en la escena musical. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La banda puertorriqueña Black Guayaba celebrará sus 25 años de trayectoria con dos conciertos al ritmo del rock y en formato acústico.



La propuesta, titulada “Deluxe Experience”, tendrá un concepto de dos noches de éxitos, los días 21 y 22 de febrero de 2026 en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce. El público tendrá la opción de seleccionar dos facetas esenciales de la banda, una en formato rock y otra acústica. La banda pretende resaltar la fuerza, versatilidad y legado musical a través de una selección especial de éxitos que marcan su trayectoria de 25 años.

“Estamos muy emocionados de presentarles esta nueva experiencia musical que llevará nuestro espectáculo a otro nivel. Con dos shows completamente diferentes en dos noches corridas, celebraremos nuestros 25 años juntos tocando la mayoría de nuestra discografía de una manera audiovisual impresionante”, expresó Gustavo González, integrante de la banda junto a Carlos Colón, Javier Morales y Carlos Ortíz, integrantes de la banda.

La banda de rock Black Guayaba. De izquierda a derecha: Gustavo, Javi, Carlos y Toro. La foto es fechada en 2005, año en que lanzaron su primer disco de estudio "Lo Demás es Plástico"El nuevo disco homónimo de Black Guayaba recoge la esencia con la que debutaron hace 20 años. La foto es de un ensayo antes de un concierto en 2006. Como parte de 25 aniversario, aseguran que será una celebración de más de un año, en la que proyectan ofrecer un concierto más grande del que realizaron el año pasado en el Coca-Cola Music Hall.
1 / 17 | La trayectoria de Black Guayaba en fotos. La banda de rock Black Guayaba. De izquierda a derecha: Gustavo, Javi, Carlos y Toro. La foto es fechada en 2005, año en que lanzaron su primer disco de estudio "Lo Demás es Plástico" - Laura Maguder

El concierto producido por Osvaldo Rocafort para Lana Productions presenta el 21 de febrero “Overdrive” una noche dedicada al rock puro, donde Black Guayaba desatará la energía que ha caracterizado éxitos como “Se va la luz” y “Frío”, dos de los temas más emblemáticos de su sonido potente y melódico. Mientras que el 22 de febrero será al estilo “Unplugged” para ofrecer a los espectadores un concierto íntimo que permitirá redescubrir piezas como “Ayer”, “Lejos” y “Tú lo sabes bien” en versiones especiales, con nuevos arreglos que resaltan la esencia musical y emocional de la banda.

Ambos espectáculos estarán acompañados por una producción audiovisual, luces y sonido de alto nivel con una selección de temas que forman parte del cancionero que definió a toda una generación.

Nueva versión de “Vuelve”

Como antesala a esta gran celebración, Black Guayaba lanzó su nuevo sencillo, “Vuelve”, considerado un himno pop en voz de la mega estrella Ricky Martin que la popular banda interpreta de forma magistral.

“Para nosotros “Vuelve” es una joya musical, una de esas canciones que uno sueña haber escrito. Como grupo fue un voto unánime hacer esta versión, que entendemos le da el toque de la banda a una canción tan icónica y, a la vez, se sienta familiar para quienes la conocen”, expresó González, en declaraciones escritas.

La venta de boletos para Deluxe Experience ya está disponible a través de Ticketera, Ticket Center y la boletería del Centro de Bellas Artes.

﻿Black Guayaba invita al público a ser parte de esta celebración histórica que promete ser uno de los eventos musicales más memorables del 2026.

Black GuayabaConciertosCentro de Bellas Artes de Santurce
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
