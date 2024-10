Bodine Koehler señala que ser reguetonera la define: “Siempre he sido rebelde desde el día uno”

“Musicalmente, me he encontrado en el reguetón full. Tengo un equipo de trabajo muy bueno, el productor BLVCK95 que ganó el Latin Grammy por el tema ‘Coco Chanel’ de Eladio y Bad Bunny es quien está trabajando conmigo. Titerita es un tema que hace que me atreva a regresar a mi casa con algo con el que me siento satisfecha, porque me representa a mí a y mi isla. Me hace sentir muy cool, porque necesitamos más mujeres en el género. Mi inspiración siempre ha sido la reina Ivy Queen y tenemos que ir tras nuestros sueños, que más mujeres se atrevan a cantar lo que queremos decir. Con este tema lo voy a dejar bien claro que me voy a dedicar a este espacio del reguetón”, sostuvo la intérprete de “Agresivo”.