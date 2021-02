El vocalista y músico Boris Bilbraut ha tenido que recurrir, al igual que otros artistas,al formato virtual para poder exponer su talento y el de los músicos que se han afectados severamente ante la ausencia de eventos presenciales a causa de la pandemia de COVID-19.

La industria del entretenimiento, cultura y espectáculos ha sido una de las más afectadas, ya que fue la primera que se vio obligada a cerrar con los primeros casos de coronavirus en la isla, antes del decreto de la cuarentena el 15 de marzo de 2020. Por lo pronto no se vislumbra un panorama claro para la reactivación de los eventos presenciales en Puerto Rico. El Centro de Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y las autoridades gubernamentales continúan con la advertencia de evitar y prohibir las grandes conglomeraciones de personas en los diferentes espacios públicos o privados.

“Esto no ha sido fácil para nadie, en especial para los músicos que no han podido generar ingresos. Gracias a Dios en mi caso tengo el privilegio de generar por regalías, pero no es suficiente. La prioridad del músico cambió completamente y es deprimente pararse frente al instrumento y saber que no vas a tocar… porque los casos siguen aumentando y se siguen muriendo personas. Así que uno tiene que adaptarse a realizar los conciertos live o virtuales, pero no es lo mismo. Esto es fuerte no solo para los músicos nada más, sino para los técnicos, ingenieros de sonido y todos los que tienen que ver con la industria”, aseguró el vocalista que convocó a 12 músicos para realizar la presentación virtual “La mano del girasol”.

El espectáculo en línea espera llevarlo a cabo entre finales de este mes y principios de marzo. Aún no decide la fecha exacta ni plataforma digital, aunque se inclina por su canal de YouTube.

Según narró, la presentación de reggae se grabó en un estudio y tendrá un repertorio de canciones originales y otros éxitos del legendario Bob Marley, en honor al año 75 del artista. Aprovechará el show con la banda completa para presentar parte de lo que prepara para su primer disco en solitario y reinterpretó el tema “Canto en la prisión”, escrito por el fenecido artista plástico y exprisionero político Elizam Escobar.

Desde su abrupta salida de la agrupación Cultura Profética en el 2018, ante las imputaciones públicas de su exesposa, Karla García Cabassa, por un supuesto patrón de maltrato y agresión, el músico ha tratado de concretar el lanzamiento del álbum en solitario, pero los planes se han postergado.

Sus expectativas eran tener el álbum listo en el 2020, pero con la llegada de la pandemia todo se retrasó. Indicó que trabaja de lleno en tres sencillos que espera lanzar en los próximos meses y en el segundo semestre de este año poder estrenar el disco. Para esta producción el músico viajó a Jamaica para teclados, batería y una referencia de bajos. En sus planes está regresar a Jamaica, si puede viajar en medio la pandemia a concretar unos detalles de la producción.

Por lo pronto espera la presentación virtual para luego dar paso a la realización de los videos, según los lanzamientos de los primeros sencillos del disco bajo el concepto de su banda Boris y Los Árboles.