“Siempre he sentido que, particularmente la música instrumental, permite a la gente viajar a un lugar donde no hay palabras…donde hay una belleza particular, que nos transporta. Ya sea al tocar sus emociones o conectarse con algo mucho más grande que ellos, espero que cuando la gente escuche nuestra música o vienen a vernos, tengan la oportunidad de compartir esto con nosotros. Esa es la parte gloriosa de ser un músico.” - Jay Beckenstein, fundador y director de Spyro Gyra

El viernes se recuperaron -luego de una pausa dolorosa de 5 años- los múltiples significados que tiene un festival de jazz internacional para la gestión cultural de esta siempre sorprendente isla del Caribe. Para la ocasión, el experimentado productor y músico de jazz, Luis Álvarez, se unió a Paco López, para presentar tres días de buena música en el Coca-Cola Music Hall, un moderno auditorio que forma parte del Distrito T-Mobile en Miramar.

El MasterCard JazzFest ‘22 de Puerto Rico -que cuenta también con el patrocinio de la marca alemana Heineken- comenzó con un concierto del destacado trompetista del jazz latino, pedagogo, compositor y empresario Charlie Sepúlveda, junto a su taller musical desde 1991, The Turnaround.

Este concierto, a su vez, rememoró la presentación del CD “This is Latin Jazz”, que fuera grabado en vivo en febrero de 2020 en el Dizzy’s Club. Este forma parte del icónico Jazz at Lincoln Center en Nueva York. La producción original para el sello High Note Records contó con su estupendo sexteto instrumental The Turnaround e invitados especiales, que también engalanaron esta presentación del viernes en Puerto Rico.

El espectáculo de apertura comenzó puntual, después de una falsa salida donde faltaba el sonido del bajo, con el formato tradicional de los temas y variaciones muy logradas de los solistas en el idioma improvisatorio, característico del género.

Brillaron en su expresividad el propio maestro Sepúlveda en su melodiosa trompeta, el profesor Norberto Ortiz (director del Departamento de Jazz y Música Caribeña del Conservatorio) en el saxofón tenor, así como el pianista Richard Trinidad. También se destacaron en el acompañamiento con interacción y solos virtuosos los destacados músicos locales de proyección internacional, los educadores Gabriel Rodríguez en el bajo eléctrico y Francisco Alcalá, que hace cantar la batería de la afinación de sus tambores y platillos, y el espléndido conguero, Gadwin Vargas.

Aportaron musicalidad y presencia escénica a la presentación unos artistas invitados de lujo: el flautista de Mayagüez Néstor Torres; el legendario trompetista norteamericano Randy Brecker; la cantante boricua Natalia Mercado en una versión sutil del estándar latinoamericano Alfonsina y el mar, del compositor argentino venerado por su Misa criolla, Ariel Ramírez; el multipremiado compositor y saxofonista Miguel Zenón; y la estrella del trombón de vara (y los caracoles), Steve Turré.

Después de disfrutar durante el intermedio de las amplias comodidades de esta sala de conciertos, el público pudo regocijarse de escuchar el arte de la mítica banda de fusión del jazz y el funk, Spyro Gyra, fundada hace más de 40 años en la ciudad de Buffalo, al norte del estado de Nueva York.

El concepto de aleación de estilos (“fusion” en inglés) del maestro Jay Beckenstein se manifestó en su capacidad de expresión en sus saxofones soprano y alto, junto a los otros experimentados instrumentistas de su quinteto donde lucen inmensos, tanto en la conversación como en sus respectivos solos el guitarrista eléctrico de origen cubano Julio Fernández, Tom Schumann en los teclados, junto al excelente bajista Scott Ambush y el baterista Lionel Cordew.

Deleitaron al numeroso público que se dio cita allí con sus composiciones “Groovin’ for Grover”, “Old San Juan”, “Cockatoo”, “De la luz”, “Dancing on Table Mountain” y “Tempted”. De regalo añadieron al programa “Walk the Walk” para cerrar esta celebración universal de la capacidad del ser humano para crear melodías, armonías, polifonías y ritmos que producen bienestar y refrescan las ideas y la vida.