Celebrarán el tercer “Encuentro de bateristas afrocaribeñxs”, un evento que resalta lo mejor de la percusión caribeña

Este año el evento iniciará el viernes, 20 de septiembre, a las 9:00 a.m. con la conferencia magistral “Ritmos afropuertorriqueños: raíces y evolución”, a cargo del baterista y autor Dimas Sánchez, boricua residente en Orlando, Florida. Le sigue, a las 11:00 a.m., la virtuosa baterista cubana Yissy García, con una conferencia en la que abordará el tema “Improvisación vs. groove: el reto de conectar audiencias”. A la 1:00 p.m., el talentoso baterista mexicano Rubén Coca dictará la conferencia “El músico que toca batería: ritmo y expresión” y, a las 2:30 p.m., la baterista y percusionista puertorriqueña Zayra Pola, primera percusionista puertorriqueña en recibir una beca completa del Berklee College of Music y que actualmente desarrolla una importante carrera internacional, hablará sobre la coordinación rítmica y vocal. El cierre de las conferencias del primer día, estará a cargo del cubano Dafnis Prieto, uno de los bateristas más influyentes y reconocidos de la actualidad, ganador del Grammy y de la prestigiosa beca MacArthur Genius. Este disertará sobre el tema “Un mundo de posibilidades rítmicas”.