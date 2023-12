La celebración del centenario de Tito Puente continuó resonando con la serie de conciertos “Celebrate Tito Puente”, cuya más reciente parada fue en el Palladium Times Square de Nueva York.

Allí, el corazón de la ciudad latió al ritmo del perdurable legado del legendario Tito Puente.

Después de una cautivadora serie de eventos en Puerto Rico que abarcó desde el 25 de septiembre hasta el 8 de octubre de 2023, “Celebrate Tito Puente” llegó a la Gran Manzan el pasado 15 de diciembre.

Tito Puente Jr. y su orquesta tomaron el escenario principal, para ofrecer una noche electrizante llena de música latina, baile y entretenimiento. El elenco contó con un destacado grupo de artistas, que incluye a Luis Damón, Brenda K. Starr, Frankie Negrón, Alfredo de la Fé y The Eddie Torres Dancers.

PUBLICIDAD

El corazón de la ciudad de Nueva York latió al ritmo de los contagiosos ritmos y el perdurable legado del legendario Tito Puente. (Javier E. Piñero)

La serie “Celebrate Tito Puente” ha sido un sincero homenaje al perdurable legado de Tito Puente en lo que habría sido su 100 cumpleaños este año. Desde la presentación de la Suite Tito Puente en el Coliseo José Miguel Agrelot hasta la gran celebración sinfónica en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, cada evento ha dejado a la audiencia asombrada por el impacto del Rey de la Música Latina en la música y la cultura.

”Estoy emocionado de seguir celebrando el notable legado de mi padre con este concierto especial”, exclamó Tito Puente Jr. “Esta música fue y continúa siendo la inspiración de un público apasionado por mantener uno de los pilares más importantes de nuestra cultura. El sentimiento detrás de nuestras letras y ritmos fue inculcado en nosotros por grandes, que con valentía, impulsaron y defendieron uno de los géneros más vivos en la música. Gracias por tanto, papi”, añadió el artista que ha tomado en sus manos la titánica gesta de mantener viva la memoria de su legendario padre, justo desde el timbal y la dirección musical.

El show contó además con la proyección de varios videos de Tito Puente hablando acerca de la música latina y algunos recuerdos de sus interacciones con el público y los icónicos “Palladium Days”.

La serie “Celebrate Tito Puente” ha sido un sincero homenaje al perdurable legado de Tito Puente en lo que habría sido su 100 cumpleaños este año. (Javier E. Piñero)

Un logro colectivo

Mariela Vallines, directora ejecutiva de la Autoridad del Distrito de Convenciones de Puerto Rico (PRCDA), expresó mediante comunicado de prensa: “Nuestra misión de honrar el impacto perdurable de Tito Puente en la música y la cultura da otro emocionante paso adelante con este concierto. La música de Tito Puente sigue inspirando y resonando en audiencias de todas las edades, y este evento muestra la vitalidad y riqueza de la música latina”.

PUBLICIDAD

Ralph Paniagua, director general de Atlantino, afirmó: “Estamos orgullosos de ampliar la serie ‘Celebrate Tito Puente’ con este increíble concierto en el Palladium Times Square. Refleja nuestro compromiso de honrar el legado de Tito Puente de una manera grandiosa. Este evento, protagonizado por Tito Puente Jr. y un destacado elenco, promete ser uno de los momentos más destacados de la serie”.

Este concierto fue posible gracias al apoyo de patrocinadores como la Autoridad del Distrito de Convenciones de Puerto Rico (PRCDA), Discover Puerto Rico, Junte Boricua, Banco Popular y el Hospital Presbiteriano de Nueva York.

El concierto también contó con la colaboración de socios estratégicos, productores y aliados mediáticos, como Joseph Paniagua, Cerro Music Group, HypeSmack, Talented Art Pro, Zaida Colón, Media Planner, La Mega 97.9, The New York Daily News y Latino Youth Outreach.Sin embargo, el concierto en Nueva York, no fue el último de esta importante celebración, pues se añadió una presentación gratuita en Arts Park Young Circle en Hollywood, Florida, el pasado domingo 17 de diciembre.