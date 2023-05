Washington - La cantante canadiense Celine Dion ha cancelado su gira mundial, Courage World Tour, por la enfermedad que padece, el síndrome de persona rígida (SPR), que afecta al sistema nervioso y le provoca espasmos musculares.

Así lo anunció la propia artista, de 55 años, en un comunicado publicado en sus redes sociales.

“Lo siento tanto por haberles decepcionado de nuevo. Trabajo realmente duro para recuperar mi fortaleza, pero estar de gira puede ser muy difícil, incluso cuando estás al 100%”, apuntó Dion.

“No es justo para ustedes que siga aplazando espectáculos y, aunque se me rompe el corazón -siguió-, es mejor que cancele todo hasta que realmente esté preparada para regresar a los escenarios. Quiero que sepan que no me rindo... ¡y que estoy deseando verles de nuevo!”.

El comunicado explica que la ganadora de dos Óscar y varios premios Grammy ha seguido recibiendo tratamiento para su enfermedad, que le impide actuar, conforme el mundo ha ido saliendo de la pandemia, pero, aunque ella está trabajando duro para recuperarse, actualmente no es capaz de preparar bien lo que queda de su gira y subirse a los escenarios.

De esta forma, Dion cancela los conciertos que le quedaban en su gira mundial, que correspondían a su tramo europeo, después de haber dado 52 en Norteamérica antes del comienzo de la pandemia, cuando tuvo que tomarse una pausa debido a las restricciones impuestas por la covid en marzo de 2020.

Todavía le quedaban 42 conciertos -19 en 2023 y 23 en 2024- en Francia, Bélgica, Noruega, Suecia, Finlandia, Países Bajos, República Checa, Polonia, Suiza, Croacia, Alemania, Hungría, Austria, Irlanda, Inglaterra y el Reino Unido.

De no haber cancelado la gira el siguiente concierto que tenía programado era en Ámsterdam el próximo 26 de agosto y el último iba a ser en Londres el 22 de abril de 2024.

En el comunicado se recuerda que después de suspender la gira en marzo de 2020, Dion rodó su primera película “Love Again”, junto a Priyanka Chopra y Sam Heughan, a comienzos de 2021. Luego la cantante reveló que le habían diagnosticado SPR.

“El equipo médico de Celine sigue evaluando y tratando su enfermedad”, reza la nota.

“Tenemos esperanza en que un día pronto -agrega-, Celine sea capaz de ir a todas las ciudades en Europa para actuar para sus seguidores fantásticos, pero simplemente ahora no es el momento”.

El precio de las entradas de los 42 conciertos cancelados será devuelto a los fans de Dion en el punto de venta donde los adquirieron.