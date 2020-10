Si un diccionario ilustrado incluyera el término héroe de la guitarra (“guitar hero”), no sería difícil imaginar que el texto estuviese acompañado por una foto de Eddie Van Halen, quien gracias a canciones como “Eruption”, “Unchained” o “Ain’t Talkin' 'Bout Love”, entre tantas otras, se labró un legado digno de un dios del rock.

Velocidad, técnica, melodía, innovación, swing y, por qué no, un poco de ‘magia’ -que ni se compra ni se aprende, se nace con ella-, hicieron del líder de Van Halen una de las figuras más influyentes de la música popular en los pasados 40 años. Eddie no solo fue un guitarrista genial, un maestro -algunos incluso dicen que fue el inventor- de la técnica del “tapping”, sino que también tocaba piano y sintetizador, instrumento que incorporó con mayor fuerza a partir del disco “1984” de la banda californiana, álbum que dio al mundo ese hit llamado “Jump”.

Tras conocerse este martes su muerte a consecuencia de un cáncer que comenzó en su garganta y con el que tuvo que lidiar por más de 10 años, repasamos cinco temas que tienen su sello inconfundible y que ayudan a explicar su importancia en la música popular, así como el porqué es considerado una leyenda entre los guitarristas del rock.

PUBLICIDAD

Eruption

Esta canción es algo así como aquello que cantó Héctor Lavoe de: “Si no me conocen, me doy por conocido”... Es una carta de presentación que deja a todos los que la escuchan con la quijada en el piso, preguntándose cómo alguien podía sacarle semejantes sonidos a una guitarra. Considerado el mejor solo de guitarra del rock (¿o será la mejor canción instrumental?), “Eruption” dura apenas 1:42, pero quien la escucha no queda indiferente. El tema forma parte del disco debut de Van Halen, lanzado en 1978. No por nada en este momento debe haber algún un niño o adolescente en alguna parte del planeta que descubrió la música de Van Halen durante la pandemia y está encerrado en su cuarto tratando de recrear en su guitarra eléctrica nota a nota esta creación que como bien dijo el guitarrista de Pearl Jam, Mike McCready a la revista Rolling Stone, recordando cuando esuchó la canción por primera vez: “Sonaba como si hubiese venido del espacio”.

Runnin' with the devil

Los gritos de David Lee Roth se llevan mucho del protagonismo para el oyente, pero es la guitarra de Eddie Van Halen lo que eleva la canción y la convierte en una las grandes creaciones dentro de lo que fue la formación original de la banda, que incluía a Eddie, Roth, el baterista Edward Van Halen -hermano mayor de Eddie- y el bajista Michael Anthony. Al igual que “Eruption”, también forma parte del disco homónimo de la banda.

Panama

Van Halen en estado puro. La canción combina todo lo que hizo de la banda un ícono del rock duro. El solo es magistral y el tema es uno de los últimos grandes hits de la agrupación con su formación original, pues luego del disco “1984″”, Roth se marcharía para dedicarse a su carrera como solista.

PUBLICIDAD

Jump

Aunque el solo de guitarra de una de las canciones emblemáticas de Van Halen es de los más recordados de Eddie Van Halen, lo cierto es que la razón por la que esta canción encuentra un lugar en esta lista tiene que ver más con la curiosidad creativa del guitarrista y su necesidad de expandir sus horizontes musicales más allá de las seis cuerdas del instrumento que le lanzó a la fama. Los acordes iniciales de “Jump”, tocados en un teclado, son quizás de los más reconocidos de canción alguna dentro del género rock y son tan pegajosos que es inevitable... ¡brincar! (o cuando menos, mover la cabeza y los pies para seguir la melodía).

Beat It

La canción es de Michael Jackson, no de Van Halen, pero Eddie fue reclutado por Quincy Jones, productor del Rey del Pop, para grabar el solo de guitarra y el resto, como dice el refrán, es historia. “Beat It” es una de las múltiples canciones de Michael Jackson que llegó al tope de la lista de éxitos, lo que sin duda ayudó a Eddie a cimentar su fama de virtuoso de la guitarra. Aunque Eddie no aparece en el video oficial de la canción, de seguro recuerdan el solo, pues a mediados de los 80 este video gozó de una alta rotración desde MTV hasta el programa de videos local animado por José Luis Quiñones, mejor conocido como “El Lobito Feliz”.