Actualmente, la música urbana domina la industria tanto en las canciones que se escuchan a nivel mundial, como en ingresos generados. A tales fines, cada vez son más las exponentes mujeres que se han unido al género, como Becky G, Natti Natasha y Rosalía, entre muchas otras, que tienen un impacto sumamente fuerte a tales fines. Sin embargo, son muy pocas las mujeres que tienen cabida en posiciones que requieren la toma de decisiones corporativas y creativas, vital para poder llevar un mensaje claro y cónsono con el pensamiento femenino.

“El que haya cada vez más mujeres en la industria de la música esta súper, pero todavía no hay suficientes mujeres. Hoy día vemos más mujeres trabajando como compositoras, produciendo o artistas, pero todavía hay mucho hombre por ahí, y son más hombres que mujeres en la industria”, explicó la cantante Mariah Angeliq durante el panel “Power Women en la Música Latina”, que se llevó a cabo como parte de la convención Tu Música Urbana Conference la semana pasada en la isla.

Además de la artista, dentro del grupo de panelistas se encontraron varias abogadas y empresarias locales e internacionales, que se han abierto camino en los pasados años en esta competida industria. “Uno de los obstáculos que tienen las artistas mujeres en la industria, es que en la mayoría de las ocasiones sus imágenes son dirigidos por hombres”, explicó Bianca Alarcón, vicepresidenta de Desarrollo de Contenido de la aplicación LaMúsica, parte de Spanish Broadcasting System (SBS). “Creo que las historias de la mujer son valiosas, que somos súper diversas y todas se tienen que ejecutar. Ya llevamos mucho tiempo escuchando todas las experiencias de los hombres y ya es horade escuchar a la mujer”.

Para Yira Santiago, abogado de música y entretenimiento en la firma Protege Tu Música, es muy importante que el público en general conozca de los obstáculos y cuán difícil es la industria de la música para las mujeres. De hecho, en sus inicios ella fue cantante con aspiraciones que confrontó grandes retos. “Desde el punto de vista de artista, me sentí sola, no solo por no tener guías, sino por la falta de financiamiento y falta de visión con los proyectos de las mujeres”, mencionó la licenciada. “Es por eso que necesitamos que esa gente que tiene poder, ya sean hombres o sean mujeres, que le den enfoque y esa ayuda económica a esos proyectos con figuras femeninas centrales”.

A pesar de eso, Santiago logró encaminar sus sueños y aspiraciones y mantenerse ligada a la música, pero desde la perspectiva como abogada, donde ha logrado ayudar a muchas artistas a encaminar sus sueños, trabajando con proyectos como Women in Music. “Mi camino fue sumamente difícil y ha sido de muchas lágrimas, pero siempre hay una forma de llegar a ese camino, preparándote, con perseverancia y pensando en los que vienen atrás, y de qué manera los podemos ayudar”, añadió Santiago.

A sus 22 años, la carrera de Mariah Anqeliq, una cantante de música urbana nacida en Miami de padre cubano y madre puertorriqueña, apenas comienza, pero el poco tiempo que lleva en la música le ha permitido conocer de primera mano los grandes obstáculos que existen en la industria. “Creo que el primer obstáculo es ser mujer, porque nunca nos ven igual y eso es lo que siempre estamos peleando, por la igualdad de oportunidades de pago y de trato”, explicó la artista quien grabó el éxito “El Makinon” junto a la colombiana Becky G. “No es que seamos mejores que los hombres ni nada de eso, lo que queremos es igualdad. Porque siempre nos ven como menos, y pensamos que tenemos que hacer más. Pero, la realidad es que nosotras somos la que mandamos aquí”.

En esa misma línea de pensamiento se expresó la licenciada Patricia Rivera, abogada de entretenimiento y propiedad intelectual con más de 20 años de experiencia. “Aquí todos somos iguales. Es un asunto de respeto, de integridad, de responsabilidad y de pasión por lo que hacemos. Y la pasión es para ambos lados en ese sentido”, aclaró la abogada quien colabora con la empresa Rimas Publishing. “Pero las mujeres tenemos un trecho más largo y escabroso que caminar, pero a la larga, mientras sigamos teniendo presencia en la industria musical en todos los aspectos, siempre conscientes de trabajar por un solo fin, las mujeres vamos a seguir adelante y vamos a estar haciendo muchas diferencias”.

En opinión de las participantes en el panel, el futuro luce esperanzador para las féminas en la música. “Me siento muy positiva y confío mucho en esta generación de jóvenes, a pesar de lo que diga la gente, ya que pienso que son una generación mucho más abierta de lo que eran las anteriores y están abriendo espacios”, añadió la licenciada Santiago.