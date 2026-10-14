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Clarent hará una segunda función en su debut en el Choliseo

El novel exponente urbano anunció la venta de boletos para sus conciertos

14 de octubre de 2026 - 3:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Clarent se presentará en concierto en el Coliseo de Puerto Rico. (Suministradas)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Los nuevos exponentes en la música siguen sumando logros entre los suyos. Esta vez, se trata del intérprete puertorriqueño de música urbana Clarent quien anunció la apertura de una segunda función en el Coliseo de Puerto Rico como parte de su debut en el recinto de Hato Rey.

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Ante la demanda del público por su primer concierto titulado “No vuelve a suceder” en el Choliseo, el exponente realizará una segunda función el jueves, 22 de octubre, a las 8:30 p.m. La venta de boletos es en Ticketera.

“Mi primer concierto en el Choliseo representa mucho para mí. Es un sueño que comparto con toda la gente que ha creído en mi música y me ha acompañado en este camino. Poder celebrar este momento en Puerto Rico, con mi gente, lo hace todavía más especial”, expresó Clarent en declaraciones escritas.

La nueva fecha se suma a la función del viernes 23 de octubre.

El espectáculo “No Vuelve a Suceder” es una oportunidad para que los seguidores de Clarent disfruten en vivo de la música que ha impulsado su crecimiento dentro del género urbano.

Clarent forma parte de una nueva generación de exponentes puertorriqueños que ha logrado ampliar su presencia en mercados internacionales. Temas como “IA”, junto a Mora, así como colaboraciones con artistas como Myke Towers, Rauw Alejandro y Omar Courtz, han contribuido a expandir el alcance de su propuesta musical.

La producción del espectáculo está a cargo de Paco López y Eric Duars.

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Coliseo de Puerto Rico José Miguel AgrelotReguetónConcierto
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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