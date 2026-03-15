Clarent debuta en el Coca-Cola Music Hall y se prepara para el Coliseo de Puerto Rico

San Juan - El artista urbano Clarent, de 22 años y cuyo nombre de pila es Fabián Alexis Cartagena Torres, vivió este sábado uno de los hitos más importantes de su carrera al presentar su primer concierto en solitario en la isla en el Coca-Cola Music Hall, cuya función se agotó en apenas minutos.

La energía del público y los artistas invitados marcaron la noche en un espectáculo que se extendió por casi dos horas, en el que el artista repasó gran parte de su repertorio y las canciones de su reciente EP “No vuelve a suceder (calentamiento pré-álbum)”, proyecto que sentó las bases para lo que será su primer álbum de estudio. El disco aún no tiene fecha de lanzamiento.

“Puerto Rico quiero agradecerles, pero, en verdad, vamos a prender la casa en fuego”, expresó en su primera interacción con el público, seguida por temas como “BIENVENIDA” y “OTRO MOMENTO”, dos que han figurado dentro del Top 25 San Juan de Apple Music desde el lanzamiento del EP en enero.

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Uno de los momentos más intensos del concierto ocurrió cuando el cantante interpretó “Enzaciao” después de declarar que “hay temas que no se tienen que introducir”.

En ese instante, invitó a la tarima a más de 20 miembros de su equipo de producción y trabajo, provocando una de las reacciones más eufóricas del público, que coreó todo el principio del tema sin ayuda del exponente.

Durante la velada, “el baller de la city” estuvo acompañado, primeramente, por el trapero Pressure 9x19 para interpretar la colaboración “PRIVITY”.

“Gracias por creer en mí desde el día uno, si no fuera por este tema nadie supiera quién es Clarent”, manifestó al culminar y darle las gracias a Pressure.

Durante la noche también estuvieron presentes iZaak por el tema “Traqueto”, al igual que ROA y Midnvght, quienes acompañaron al artista para cantar en vivo el remix de “Falsas promesas”, lanzado hace menos de un mes.

Tampoco se quedó fuera el reguetón, al incluir en el listado “Forni” con Rauw Alejandro luego de indicar que “estamos en la capital del 787″ y que “aquí no puede faltar el perreo”.

En particular, uno de los instantes más emocionantes fue la aparición de Dei V tras Clarent simplemente gritar “underwater”.

Luego de entonar juntos “Lolly”, Dei V se quedó en tarima para “$UELTA GATITA $UELTA”, sencillo en el que ambos colaboran y que pertenece al nuevo álbum de Omar Courtz. “Felicidades Clarent, la noche es tuya. No hay mucho que hablar”, dijo Dei V.

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Cerca de la segunda mitad de la presentación, el cantante pidió a la producción que le pusieran “la canción de las cadenas”, referencia directa para su tema “NCAA”.

De hecho, el reguetonero se quitó -en algún momento- su cadena que dice “los ballers de la city” para colocarse una que llevaba el mensaje “Free Chimi” por Yovngchimi, quien fue arrestado en diciembre de 2024 y se declaró culpable tras llegar a un acuerdo con la fiscalía federal.

Clarent con la cadena que lleva el mensaje "Free Chimi", en referencia al rapero Yovngchimi, quien fue arrestado en diciembre de 2024. (Suministradas)

Por otra parte, aunque Mora no estuvo presente, el sencillo “IA” provocó todo tipo de reacciones en el público, pues este tema marcó un punto de inflexión en la carrera de Clarent en 2024, cuando la canción superó 40 millones de reproducciones en Spotify y alcanzó el Top 200 de la plataforma en España.

Después del impacto de “IA”, el cantante firmó un contrato discográfico global con Warner Music Latina, mientras que su carrera también cuenta con el manejo de Casa Blanca Records y Duras Entertainment.

Antes del Coca-Cola Music Hall, Clarent había adelantado a El Nuevo Día que la tarima era la correcta para cerrar la primera etapa de su carrera.

“Yo sé que quieren Choli, pero quiero disfrutarme esta etapa de mi carrera. Ya tuvieron calentamiento pre-álbum, este es el calentamiento pre-Choli, los amo”, había manifestado.

Ahora, el cantante se prepara para la segunda función de “No vuelve a suceder”, pero esta vez en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot el próximo 23 de octubre, una presentación que anunció junto al productor Paco López.

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Antes de despedirse del escenario, Clarent alternó otras narrativas utilizando el sencillo “LOVE” como última canción y muestra de agradecimiento a Puerto Rico.

“Estoy bien agradecido con que hayan venido esta noche, gracias por ver una oportunidad en mí. Esto es solo calentamiento para el Choli, así que prepárense. Los quiero”, finalizó.

El EP “No vuelve a suceder” se posicionó en el tercer lugar de la lista “Top Album Debut USA” de Apple Music y en la quinta posición del “Top Album Global” de Spotify, plataforma en la que Clarent pasó de 7.5 millones de oyentes mensuales a 9 millones en menos de un mes, reflejando un crecimiento sostenido.

Ese impulso también se plasma en otros países como República Dominicana, Nicaragua, Costa Rica, Honduras y Chile, territorios donde son más vistos en YouTube los vídeos oficiales de las canciones del EP.

Además, en febrero el cantante urbano completó una gira por nueve ciudades de España, país donde actualmente concentra su mayor audiencia oyente, con presentaciones en Zaragoza, Bilbao, Barcelona, Sevilla, Cádiz, Madrid, Málaga, Gijón y Valencia.

El respaldo también ha llegado de figuras consolidadas del género como Bad Bunny, quien utilizó una de sus canciones en un vídeo que publicó en TikTok celebrando sus premios Grammys.