Young Miko es la cara de la nueva campaña de GAP

Al ritmo de su éxito mundial “WASSUP”, Young Miko sorprendió este martes al protagonizar el video promocional de la nueva campaña global de la marca de ropa GAP.

La artista urbana de 28 años se unió a la firma estadounidense como cara de la nueva apuesta de marketing y apareció bailando junto a un séquito de bailarines luciendo un conjunto gris con sudadera, parte de la colección primaveral que se presenta bajo el concepto de “Sweats Like This”.

Esta colaboración de la puertorriqueña con GAP representa además un hito histórico, ya que se trata de la primera campaña presentada en español por parte de la marca.

El video en pocas horas se volvió viral, superando los 300,000 likes en las primeras dos horas de su publicación, además de recibir otros cientos de miles de comentarios halagando a la cantante de Añasco.