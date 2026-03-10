Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Young Miko es la cara de la nueva campaña de GAP

La artista puertorriqueña es la primera en protagonizar una campaña en español para la marca de ropa estadounidense

10 de marzo de 2026 - 3:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Young Miko se ha unió a Gap para su primera campaña en video en español (Pablo Martínez Rodríguez)
Por Magacín

Al ritmo de su éxito mundial “WASSUP”, Young Miko sorprendió este martes al protagonizar el video promocional de la nueva campaña global de la marca de ropa GAP.

RELACIONADAS

La artista urbana de 28 años se unió a la firma estadounidense como cara de la nueva apuesta de marketing y apareció bailando junto a un séquito de bailarines luciendo un conjunto gris con sudadera, parte de la colección primaveral que se presenta bajo el concepto de “Sweats Like This”.

Esta colaboración de la puertorriqueña con GAP representa además un hito histórico, ya que se trata de la primera campaña presentada en español por parte de la marca.

El video en pocas horas se volvió viral, superando los 300,000 likes en las primeras dos horas de su publicación, además de recibir otros cientos de miles de comentarios halagando a la cantante de Añasco.

Entre las prendas de la colección, se destacan los pantalones deportivos, sudaderas y otras piezas de la línea GapSweats.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: