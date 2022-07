La apertura del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot se dio hoy a las 10:06 a.m. en vías de recibir a los miles de fanáticos de Bad Bunny que se mantienen en la fila desde la madrugada del jueves en el exterior del recinto en Hato Rey.

Una vez las personas entran a la zona oeste del coliseo, son ubicados en la fila organizada por vayas que debe acomodar sobre 500 personas. De forma organizada los primeros en fila entraron con sus sillas y se ubicaron con entusiasmo en el área. En la zona habilitaron carpas y baños portátiles para uso de quienes están en la fila. No se permiten neveritas.

Mientras, el personal del Coliseo de Puerto Rico verifica la tarjeta de vacuna o Vacu ID de COVID-19 para poder tener acceso al recinto en Hato Rey. La venta de boletos, contrario a otros eventos se realizará mañana, sábado a partir de las 8:00 a.m.

La administración del recinto confirmó más temprano esta mañana que la fila para la compra de boletos para el concierto “Un Verano Sin Ti” se extiende por varias cuadras de Hato Rey, incluso, hasta la tienda Best Buy, que ubica en la calle Federico Costas, muy cerca de Plaza Las Américas.

La extensión de fila a tempranas horas de la mañana lucía compleja como para alterar su logística. Por ejemplo, la fila oficial estaba estipulada para iniciar hoy, viernes, a las 10:00 a.m., pero el equipo de producción del evento determinó que era amplia la cantidad de personas que llegó a los predios del recinto desde ayer, por lo que indicaron que van a honrarle el turno a las primeras personas en la fila.

Un comunicado inicial estipulaba lo contrario: que quien llegara antes de las 10:00 a.m. de este viernes no sería considerado para un turno oficial para comprar boletos.

Por primera vez, en el Choliseo la logística para la compra de boletos cambió, debido a que se realizará por la zona oeste y no por la boletería que se ubica frente al recinto en Hato Rey.

La producción habilitó el área con vayas para controlar la fila desde el interior hacia el exterior en dirección a la avenida Chardón en Hato Rey.

Equipo de producción que coloca vallas y carpas en el área donde se atenderá al público que quiera comprar boletos para el concierto. (Damaris Hernández Mercado)

Presencia policiaca para evitar la interrupción de las vías públicas

Oficiales de la Policía estatal han estado pendiente al desarrollo de la fila solo para velar que el paso de las vías públicas no se interrumpa. Así lo explicó el teniente Elvis Zeno, del Negociado de Patrullas de Carretera de la Policía estatal. Señaló además que por el área también hay oficiales de la Comandancia de San Juan y la Unidad Motorizada.

En la extensa fila hay miles de personas que llegaron desde ayer, jueves, a pesar de que el equipo del artista comunicó que la apertura oficial para la misma será hoy viernes. La venta de boletos para las tres funciones del 28 al 30 de julio no será hoy, sino que se mantiene para mañana, sábado, a 8:00 am.

”Donde haya congestión vamos a intervenir, o si hay peatones en las calles, vamos a estar pendientes para llevarlos a la acera”, dijo Zeno. Comentó, asimismo, que le preocupaba que en algunos tramos de las aceras no quedaba espacio para el paso de personas con discapacidades, mientras que algunos que llegaban a hacer las filas “están ocupando a veces un carril de la calle porque no hay espacio en la acera, y tenemos que estar pendiente para que no haya un accidente”.

Señaló que en los predios del Choliseo, la coordinación de la fila ya está en manos de una compañía privada de seguridad. Por su parte, el comisionado de la Policía Municipal de San Juan, José Juan García, indicó que mantienen un patrullaje preventivo por el área, como se acordó en la reunión con los organizadores del evento.

También indicó que los organizadores no contrataron con la Policía estatal ni municipal para que se destacaran oficiales del orden público para atender la fila, por lo que mantienen sus planes de seguridad regulares, incluyendo las rondas preventivas ordinarias en las calles de Hato Rey.

”Ahora, si surge una violación de ley o nos llega una querella de alguna situación, de parte de algún ciudadano o de los mismos organizadores, pues nosotros vamos a enviar personal. Hasta ahora, no se nos ha informado de alguna situación así”, sostuvo García, en entrevista a media mañana de hoy.

/ El ambiente en el exterior del Coliseo de Puerto Rico es uno propio de un área de acampar, pero sin casetas. (Ramon "Tonito" Zayas)

La producción del evento dio a conocer que la fila oficial de la venta de boletos será mañana. Aún así los fanáticos del artista llegaron al exterior del Coliseo. (Ramón “Tonito” Zayas)

Los fanáticos del artista tendrían que pernoctar dos noches en el exterior del Coliseo de Puerto Rico para la compra de boletos el sábado. FOTO POR: tonito.zayas@gfrmedia.com Ramon " Tonito " Zayas / GFR Media (Ramon "Tonito" Zayas)

Las personas en la fila buscan alternativas de entretenimiento para pasar las largas. FOTO POR: tonito.zayas@gfrmedia.com Ramon " Tonito " Zayas / GFR Media (Ramon "Tonito" Zayas)

Así lucía la fila esta mañana. La joven Neysmar Rivera era una de las fanáticas . FOTO POR: tonito.zayas@gfrmedia.com Ramon " Tonito " Zayas / GFR Media (Ramon "Tonito" Zayas)

Las personas anhelan conseguir taquillas para los conciertos del 28 al 30 de julio que Bad Bunny va a ofrecer en su patria antes de su gira internacional. FOTO POR: tonito.zayas@gfrmedia.com Ramon " Tonito " Zayas / GFR Media (Ramon "Tonito" Zayas)

Sillas y sombrillas son los artículos predilectos que los seguidores de Bad Bunny llevaron para la espera en fila de la apertura de la boletería. tonito.zayas@gfrmedia.com Ramon " Tonito " Zayas / GFR Media (Ramon "Tonito" Zayas)

La venta de boletos será en el interior del Choliseo, por lo que los fanáticos vislumbran que alguna sorpresa les tendrá el artista.

Durante esta mañana, la producción del concierto se ha dedicado ha colocar vayas y carpas de promociones del evento en los predios del recinto de espectáculos.