Pocas veces existe la oportunidad de escuchar en vivo piezas de música instrumental escritas por compositores contemporáneos puertorriqueños. Es por eso que todo aquel que vaya a la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes de Santurce el sábado, 14 de enero de 2023, a las 7:30 p.m. a presenciar el espectáculo del conjunto instrumental Victory Players, podrá disfrutar de una noche única y mágica.

Este concierto forma parte de la Temporada 2022-2023 de Pro Arte Musical. “Como parte de las diferentes propuestas que recibimos al montar esta temporada de conciertos, este fue uno de los conjuntos que más votos logró, precisamente por el valor que el proyecto mismo representa”, explicó José Camuy, director ejecutivo de Pro Arte Musical. “Primero, porque en años recientes nunca se ha presentado un conjunto de este tipo en la configuración Pierrot con seis instrumentos, sino porque también se le está dando vida a 10 obras recientes de compositores puertorriqueños y una extranjera, que están haciendo carrera mayormente fuera de la isla y que muchos de ellos no han tenido tanta exposición”.

El grupo de compositores cuyas canciones se escucharán incluye a Armando Bayolo, Johanny Navarro, Iván Enrique Rodríguez, Christian Quiñones Pérez, José Javier Peña Aguayo, Omar Surillo, Tony Solitro, Carlos Carrillo Cotto y Gabriel Bouche Caro. Las piezas de estos últimos dos harán su estreno mundial en el espectáculo. Además, se incluye una obra de la compositora de origen uzbeko Liliya Ugay, quien escribió una pieza en honor a Puerto Rico.

“En las obras hay un gran valor generacional, donde se va a poder escuchar de repente, los trabajos de compositores ya probados, como el profesor Carlos Carrillo, pero también veremos los trabajos de jóvenes que se están destacando en la escena, como es el caso de Christian Quiñones, en Nueva York o Gabriel Bouche, egresado del departamento de Música de la Universidad de Puerto Rico, por poner unos ejemplos”, añadió Camuy.

Victory Players

La agrupación Victory Players fue fundada en 2018 como parte de un proyecto realizado por el Victory Theater, localizado en la ciudad de Holyoke, Massachusetts, y como parte del Festival Internacional de las Artes de Massachusetts (MIFA, por sus siglas en inglés), el cual se celebra anualmente la segunda semana de junio. Más de la mitad de los residentes de esta ciudad son de origen puertorriqueño, razón por la cual se dieron a la misión de crear una agrupación de música instrumental que tocara piezas con la cual los puertorriqueños del área se identificaran y así atraer al público a su sala.

La tarea de audicionar y de crear la agrupación recayó en Tianhui Ng, director musical natural de Singapur, quien también se encargó de comisionar las piezas para que el conjunto luego las tocara. Fue así que seis músicos fueron seleccionados para formar parte del proyecto al que le llamó The Rich Port (El Puerto Rico). El sexteto de músicos incluye a la violinista Elly Toyoda, la chelista Clare Monfredo, el clarinetista Eric Schultz, el pianista Nathan Ben-Yehuda, el percusionista Robert Rocheteau y el flautista Giovanni Pérez.

Representante puertorriqueño

De hecho, Pérez es el único puertorriqueño de la agrupación, razón por la cual, además de sentir orgullo, tiene una gran responsabilidad a sus espaldas. “Desde un principio, el director quería por lo menos un músico que fuera puertorriqueño, porque eso ayudaría a que el resto de los músicos tuvieran una guía de cómo interpretar las notas que estaban en papel, pero con el sabor y el ritmo boricua”, explicó Pérez, quien se crio en Vega Baja y estudió en la Escuela Libre de Música de Arecibo. “Por eso, cada vez que terminábamos los ensayos siempre trataba de mostrarles y enseñarles cómo se tocaban los distintos ritmos tropicales como salsa, entre otros. Porque pienso que, si tocábamos las composiciones comisionadas a puertorriqueños, pero sin ese sabor boricua, al público no le iba a gustar”.

Este talentoso flautista, egresado del Conservatorio Música de Puerto Rico, y quien tiene una maestría de University of South Florida y un doctorado en Stony Brook University, se siente emocionado de poder tocar no solo frente a los compositores de las piezas, sino delante de su familia y amigos. “La meta y sueño cuando nos juntamos en 2018 era que algún día pudiéramos presentarnos en la isla. Ahora que estamos aquí, para mí es más que un sueño hecho realidad, es una manera de poder decirle a mis padres y familiares, ‘misión cumplida’ y ha valido la pena todo el sacrificio”, explicó el músico y profesor quien dejó la isla en 2014 para completar sus estudios no había regresado a presentarse profesionalmente.

Fuente de exposición

En el caso de Pro Arte Musical, desde hace un tiempo han tratado de servir en sus temporadas musicales como un vehículo para exponer el trabajo de músicos y compositores locales, razón por la cual se sienten muy satisfechos de tener a los Victory Players dentro de su cartelera. “Estamos intentando ser una fuente de exposición, principalmente dirigida a músicos o compositores puertorriqueños. Cabe resaltar que a través de las piezas musicales que escucharán esa noche piezas básicamente se ilustran los diferentes ‘Puerto Rico’ que existen dentro del país, ya sea por la idiosincrasia o desde la denuncia política, desde luchas comunitarias con tópicos como la justicia racial, o por obras basadas en textos de Julia de Burgos, en enunciados de Ramón Emeterio Betances, y hasta eventos más recientes como la muerte de George Floyd y toda la movida de ‘Black Lives Matter’, evocando esa tradición de razas”.

Debido a este trasfondo, antes de tocar cada una de las piezas se dará una explicación de estas en ocasiones, por los propios compositores. “Por la particularidad del programa, vamos a tener la oportunidad de levantar lo que llamamos como un concierto didáctico, en el sentido de que no va a ser una experiencia de ir solamente a escuchar música”, explicó Camuy. “Estamos consciente de que es música nueva y contemporánea, por lo que hay muchos temas que merecen ser contextualizados y discutidos previo a su presentación”. Se espera que en el espectáculo estén presentes la mayoría de los compositores a los que fueron comisionadas las piezas musicales.

Para boletos, acceda ticketera.com/proarte-2022-2023 o llame a la boletería del CBA al 787-620-4444. Para información sobre la temporada de conciertos u optar por afiliarse a su membresía de Pro Arte Musical, llame al 787-722-3366 o a escriba a proarte@proartemusical.com.