Yuniette: la nueva cara de la música tropical urbana

Cuando Yuniette salió de su país natal, Cuba , por primera vez, tenía solo 25 años. No sabía qué exactamente le esperaba en el mundo, pero sentía en su corazón que tenía un propósito. Así que se lanzó a buscarlo.

“Vengo de la isla bella de Cuba. Llegué a Estados Unidos en el año 2006. En mi país estaba muy relacionado con la música, pero desde la parte del baile y como DJ, no como cantante, aunque tengo una hermana que canta. Unos diez años después de llegar a Estados Unidos fue que comenzó esta curiosidad por componer canciones, tocar instrumentos y cantar. Y empecé en esta locura”, explica con un profundo acento cubano.

Aun así, al principio, no sabía que sería cantante. Eso llegó después. De hecho, al principio, dudaba incluso de su capacidad para cantar.

“Siempre tuve la inquietud. Yo veía a mi hermana cantar y pensaba ‘si yo pudiera cantar …’ La verdad, no creía que yo podía hacerlo. Los primeros pasos fueron de nervios, pero también de emoción, porque estaba entrando a una etapa nueva en mi vida, en algo que amaba mucho y que realmente quería hacer. Fui aprendiendo cada día a hacerlo mejor, y todavía sigo aprendiendo, porque uno se muere y sigue aprendiendo aún”, relata.

Pero la vida parecía tenerle planes. Después de vivir algunos años en Estados Unidos, el 30 de mayo de 2023 llegó a Puerto Rico buscando una oportunidad en la música, conociendo a reputación de la isla a nivel mundial. Dice que tan pronto llegó, quedó enamorado del país, pues le recuerda a Cuba, a donde no ha podido regresar en 22 años. Como si el destino se lo hubiera preparado, a las dos semanas de haber llegado, encontró personas que creyeron en su propuesta musical y decidieron apoyarlo, y fue firmado por el sello JequeMusic.

“Mi proceso creativo es un poco loco. Hay canciones que empiezo a hacerlas por el final, otras por el principio, otras por el coro. Pienso que depende de cómo esté la musa ese día. Pero sí, tengo la habilidad de hacer una canción muy rápido, en 10 o 15 minutos puedo hacer una canción entera, porque es cuando estoy inspirado que lo hago. Pero no tengo un patrón exacto para seguir”, dice.

“En mis letras escribo historias. Hay muchas cosas mías, personales y de las personas que me rodean. La vida está llena de historias. Yo recopilo todo eso, desde un árbol, hasta un animalito, hasta relaciones entre personas, y lo llevo plasmado en la melodía. Me gusta la música alegre, traerle alegría a la gente. Que se identifiquen con esas historias y que puedan un día ser un bálsamo, como me pasaba a mí con las canciones de otros artistas”, continúa.