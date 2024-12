Cuatro décadas de magia navideña: la Orquesta Sinfónica regresa con dos grandes conciertos

“ La Orquesta Sinfónica, aunque mucha gente no lo sabe, lleva más de cuatro décadas haciendo este concierto de Navidad. Empezamos en la antigua sede en Hato Rey, en la Roosevelt, cerca del Hiram Bithorn, ya ni existe el edificio. Hacíamos unos conciertos pequeños. Para el año 1982, se hizo un especial de Navidad ya en el Centro de Bellas Artes, y para el 1983 empecé yo a dirigir estos conciertos. Descubrimos que la gente tenía un deseo, unas ganas de oír buena música navideña y ya en el 1984, se hizo un especial con grandes nombres como Tito Lara, Los Hispanos, Ruth Fernández, Ednita Nazario, Carmita Jiménez, entre otros. Fue la primera vez que el cuatro puertorriqueño se unió a nuestra orquesta y el cuatrista fue Emilio ‘Millito’ Cruz”, recordó el maestro emérito de la orquesta, Roselín Pabón .

“Esta es la cuarta ocasión que participo como solista del concierto de Navidad y precisamente se cumplen 31 años desde mi debut con la Orquesta Sinfónica, que fue un concierto navideño, durante mi primer año como estudiante en el Conservatorio de Música. Fui invitado a cantar el solo del ‘Villancico yaucano’, que no puede faltar en el concierto. Me siento contentísimo, porque mi agenda me mantiene bien ocupado y por todas partes, pero siempre trato de estar aquí en Navidades, porque las de Puerto Rico son como ninguna otra”, dijo Dávila sobre esta experiencia.