Ser capturados en su esencia, en la dinámica que se da habitualmente entre ellos y “guapeando” fue como quisieron mostrarse los integrantes de Cultura Profética en la grabación del video de la canción “Herida mortal”, a la que El Nuevo Día tuvo acceso en exclusiva.

Conducidos por la mente maestra del reconocido director Ari Maniel Cruz Suárez y con la madurez de esta agrupación con 24 años de trayectoria, aprovecharon la influencia del soneo y la rumba característica de este reggae con “una pesadez musical” para que Willy Rodríguez (voz y bajo), Eliut González (guitarra), Omar Silva (guitarra y bajo) y Juanqui Sulsona (piano y teclado) se lucieran como protagonistas.

“Esta canción es perfecta, además de tener toda la calidad y la pesadez de la banda, la letra nos permite evocar a otras áreas de la calidad humana o de las características de ellos que no hemos visto regularmente, y eso lo hace novedoso. Está esa intención del soneo y de rumba, que nos permite tocar otras esquinas que quizás no habíamos visualizado de ellos y lo que vamos a estar llevando es esa línea del guapeo que buscará hablarte de frente”, expresó Cruz Suárez previo a la filmación del video, que se realizó en una residencia de Arecibo.

El video fue dirigido por el cineasta Ari Maniel Cruz. (ELNUEVODIA.COM)

Según explicó el director y coescritor de la serie original de Netflix “Nicky Jam: El Ganador”, la localidad seleccionada permitió crear un espacio, tipo casa club, para facilitarle a este grupo de artistas encontrarse y captarlos en su esencia, para así mostrarlos en el video musical que se espera que publique antes de que finalice este año.

“Es la primera vez que me atrevo hacer una canción así, en buen puertorriqueño, es una pichaera. Podría sonar hasta trivial, pero es una manera jocosa de hacerle el acercamiento a una mujer. La verdad es que es parte de mí. Es algo que quizás conoce la pareja que comparte conmigo y eso lo muestro acá en la canción. No lo había hecho antes y me di la oportunidad de ser jocoso y disfrutar”, dice por su parte, el vocalista de la agrupación, quien asegura que el video tiene la posibilidad de mostrar esa comunicación que se da entre ellos fuera del escenario.

“Hay una dinámica que casi nadie ve ni vive con nosotros. Nos ven en tarima y no saben lo que son los jangueos en la guagua específicamente, que son momentos de muchas risas, chistes y de gran energía. Los cuentos son inacabables”, aseguró Rodríguez.

Mientras que Cruz Suárez resalta que esos resultan ser los espacios creativos. “Al final de cuenta parecería que es ocio, pero es que el espacio creativo tiene diferentes rostros, y uno de ellos es esa parte del ser humano, de disfrutarnos en esa fibra humana. En el video vamos a retratarla, siendo ellos, si ningún agente externo, ni siquiera la naturaleza. La apuesta es ellos, vamos a filmarlos, no hay más nada”, añadió el director del video de “Herida Mortal”, tema que pertenece a la novena producción del grupo titulada “Sobrevolando”.

Celebran sus dos nominaciones a los Latin Grammy

La pandemia por el COVID-19 llevó a Cultura Profética lejos de la experiencia de estar en las tarimas constantemente, como estaban acostumbrados, viajando de un lugar a otro. Ese modo de probar su música y la conexión del público que quedó en pausa, Rodríguez explicó que les dio esa sensación de que el disco “Sobrevolando”, lanzado en noviembre de 2019, había pasado desapercibido. No obstante, un día su manejadora llegó con las buenas nuevas, “les hizo despertar” y cambió ese sentimiento que les arropaba.

A solo semanas de que se lleve a cabo la edición 21 de los premios Latin Grammy, se enteraron de que Cultura Profética había sido nominado en las categorías “Mejor Álbum de Música Alternativa” por “Sobrevolando” y “Mejor Canción Alternativa” por “Caracoles”. Asimismo, mencionaron que la venta digital del referido disco ha resultado ser un éxito, por lo que están de celebración.

“Por la falta de ese contacto con el público, pues nos sentíamos perdidos y de repente llegan las nominaciones y es una linda reafirmación. Se logre el premio o no, el mayor premio ha sido ser nominados, siendo un proyecto independiente por tanto tiempo, que nuestro crecimiento ha sido toralmente orgánico, que depende totalmente de nosotros. Nos ha dado la dicha de lograrlo con el público, que es de la manera en que realmente hemos regado nuestra música, de boca en boca, de mano en mano. Tener dos reconocimientos así en la industria es lo mejor que le puede pasar a un proyecto independiente. Con los Grammy se hace visible tu proyecto y uno como independiente no tiene la herramienta como las tienen las disqueras. Nunca esperábamos que fuéramos a llegar a ser nominados y por fin ahora pasó”, mencionó Rodríguez.

Endosa al Movimiento Victoria Ciudadana

De acuerdo con el cantante y compositor, en tanto tiempo siente que por fin en Puerto Rico hay oportunidad de crear un cambio real y reafirma su endoso a la candidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Alexandra Lúgaro, con quien tiene una relación de amistad desde su adolescencia.

“Los cambios no llegan de la noche a la mañana, pero con que exista cierta cantidad de alternativas, eso significa que hay un cambio en la gente, que es lo más importante. Tengo mucha fe de que sí puede pasar el cambio votando, pero si no llega a pasar completamente, ya como quiera hay algo grande pasando en Puerto Rico y son las ganas. Pienso que la gente debería aprovechar y sacar de una vez a todos, a la gran mayoría, y más allá de la idea de sacar, sino poner personas para esos puestos importantes”.

Según Rodríguez, su inclinación es más hacia el MVC porque cree en las personas que se han acogido a este movimiento y que están aspirando a posiciones, para que les parece que están aptas.

“Aparte de que me crié en intermedia y high school con Alexandra Lúgaro, ella es mi panita. Cuando ella jugaba básket en el equipo de la escuela y era trombonista en la misma banda de concierto en donde me hice yo. Ya tenemos una relación de amistad. Confío en ella plenamente. Sé de lo que está hecha y sé la calidad de persona que ella es”, concluye el músico.