Luego de sorprender a sus seguidores hace unas semanas luciendo 25 libras menos, el exponente del género urbano Daddy Yankee volvió a publicar un vídeo haciendo ejercicios en sus redes sociales, esta vez, para anunciar que puede levantar pesas de 60 libras.

“El proceso de rebajar no ha sido fácil. Se sufre, pero cuando vas viendo los resultados, uno se motiva todos los días a meterle más duro, aunque duela. La paciencia y la disciplina son vitales para no desanimarse. Sé que todavía me falta, pero voy determinado a llegar a mi meta. Espero que alguien se motive hoy para arrancar a dar un cambio en su vida. La salud es primero. Recuerda que la mente es un campo de batalla, sé su comandante, no su soldado”, escribió el intérprete de “Con Calma”.

Desde hace algunos meses, Yankee decidió cambiar sus hábitos alimenticios y empezó a realizar algunas rutinas de ejercicios para bajar de peso y mejorar su salud.

PUBLICIDAD

Lo anterior quedó evidenciado según otro video que fue grabado a inicios de junio por Raphy Pina, dueño de la compañía discográfica Pina Records y quien también es su representante.

"Pinarazzi haciendo de las suyas. Bueno, él dice que tengo que estar conectados con ustedes, pues así paso el domingo, siguiendo la dieta y ejercicios. Vamos por 11 libras. ¿Qué ustedes dicen?”, dijo en ese entonces el reguetonero.

Pero, Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre verdadero del cantante, no es el único que aprovechó el encerramiento de la pandemia para transformar su cuerpo. Su esposa, Mireddys González también presumió su esbelta figura recientemente en las redes sociales.

De hecho, recientemente González publicó en su cuenta de Instagram en qué consisten los ajustes en alimentación y actividad física que le han ayudado a perder peso. En ese entonces, también reveló el nombre de su entrenadora y quien junto con su esposo ha sido vital para animarla a seguir entrenando.

En una entrevista reciente, su entrenadora Ana Sánchez dijo a El Nuevo Día que “la excusa antes (de la cuarentena) era que no había tiempo para hacer ejercicios. Ahora tenemos tiempo, no hay excusa”.

Aunque la confidencialidad entre entrenadora y clienta impide dar detalles de la rutina que ha despertado la curiosidad de muchas seguidoras de González y también de Yankee, quien ha rebajado 25 libras, Sánchez compartió los puntos clave del programa que ofrece a sus clientes tanto de forma virtual como presencialmente en algunos casos, manteniendo el distanciamiento físico. Aunque, según sostuvo, lo más importante es tener una motivación.

Firma contrato multimillonario

La pasada semana Daddy Yankee anunció la firma de un contrato millonario con Universal Music Group.

“He trabajado duro en construir una carrera que trasciende culturas, fronteras e idiomas, y he creado modelos de negocio que han ayudado a traer nuestra música al mundo. Al comprometerse con un artista de la historia de la música Latina, Universal Music Group y Sir Lucian son colaboradores que valoran mi legado, mi música y mis contribuciones. El nuevo single es solo el principio de nuevos proyectos que tenemos planeados y tengo muchas ganas de empezarlos”, precisó.