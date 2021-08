Los reencuentros siempre están marcados de mucha emoción, sobre todo cuando es entre personas que llevan tiempo sin verse. Para el cantante español David Bisbal volver a pisar el escenario del Coliseo de Puerto Rico el viernes, 8 de octubre, será un momento lleno de alegría, sobre todo por haber tenido que cancelar este espectáculo hace un año.

Con la energía y la sinceridad que lo caracteriza, este popular intérprete aseguró que los asistentes al concierto de la gira “En tus planes” disfrutarán de varias horas de mucha diversión, mucha potencia y, sobre todo, de buena música.

“Estoy feliz y loco por regresar a Puerto Rico después de tanto tiempo. El público va a encontrar una balanza perfecta entre baladas y canciones rápidas”, explicó Bisbal a través de una vídeo llamada desde el sur de España, donde se encuentra actualmente de gira. “Hay muchas canciones con ritmos latinos, porque ya sabes que la últimas colaboraciones que he tenido son de ritmos para bailar, pero están las canciones de siempre, sobre todo aquellas que tienen mucho sentimiento.”

PUBLICIDAD

El artista nacido en Almería detalló que presentará clásicos como “Ave María”, “Bulería” y otras tantas que han gustado tanto en Puerto Rico, pero también incluirá los nuevos sencillos que lanzó el pasado año durante la pandemia.

Hasta el momento, Bisbal ha presentado su espectáculo en ciudades españolas como Málaga, Valencia, Santander y Marbella y antes de llegar a la isla lo hará en Orlando, Atlanta y Miami, por lo que considera que llegará a Puerto Rico en el momento perfecto con un “show” rodado, muy ensayado. “Me siento en un momento muy cómodo a nivel vocal, me recupero muy rápido tras cada concierto y quiero aprovechar ese momento para dar el 100 por ciento en el Coliseo de Puerto Rico”, explicó el cantante de 42 años, cuyo concierto en San Juan está a punto de venderse en su totalidad.

Grandes recuerdos de la isla

Este concierto le trae a Bisbal gratos recuerdos de la primera vez que se presentó en la isla a mediados de 2003, justo después de haber participado en el popular programa de TVE “Operación Triunfo”. El artista fue uno de los finalistas del programa y se convirtió en uno de los favoritos del público, algo que se vio reflejado cuando subió a la tarima del Estadio Hiram Bithorn frente a unas 13,000 personas.

“Siempre he dicho que no estaba preparado todavía para ese concierto tan multitudinario en la isla, pero también es verdad que en Puerto Rico habían visto el programa de televisión con mucha fuerza y tenían ganas de compartir conmigo”, explicó el español que ha ganado tres premios Latin Grammy. “Recuerdo que en ese concierto tenía muchos nervios. Aun así lo disfruté igualmente, pero claro, ten en cuenta que tenía 22 años y lo que quería era seguir trabajando y sentirme más seguro en los conciertos. Fue alucinante. Hacer un concierto de casi 13,000 personas en Puerto Rico tan multitudinario fue como un sueño hecho realidad en ese momento, la verdad”.

PUBLICIDAD

Junte con Luis Fonsi

Uno de sus mejores amigos en el mundo de la música es el puertorriqueño Luis Fonsi, a quien describe como el artista “con quien me siento más cómodo al trabajar” y “muy parecido a mí en muchas cosas”. Esto se vio reflejado en la colaboración más reciente entre ambos titulada “Dos veces”, de la cual también grabaron un vídeo sumamente gracioso y divertido.

“Fue un junte muy natural, porque ya sabéis que somos amigos de hace muchísimo tiempo. Lo cierto es que esta vez trabajamos con un tema rápido, para bailar, para disfrutar y para que la gente se contagie de alegría”, añadió el cantante que también grabó junto a Fonsi el tema “Aquí estoy yo” en 2008. “Decidimos grabar un videoclip muy ameno, muy divertido, sobre todo muy clave de humor para que la gente se riera con nosotros. Te puedo asegurar que no paramos de reírnos en todo momento, de disfrutar y de hacer un documental bastante potente”. En opinión del artista, esta no será la última vez que se una al puertorriqueño en un tema o proyecto ya que se compenetran bien y tienen una relación de familia.

Amante de los ritmos movidos y las baladas

El intérprete de canciones como “A partir de hoy”, junto a Sebastián Yatra, y “Vuelve, vuelve”, con Danna Paola, considera que disfruta mucha de la situación actual en la música latina, donde ha grabado muchas canciones movidas y llenas de sabor. Sin embargo, disfruta muchísimo el cantar baladas y poder compartirlas con su público.

“Actualmente es más difícil pegar una balada que una canción movida. Puedes tener la suerte de crear una balada donde el público se sienta identificada y sea espectacular. Lo que sí es cierto es que ahora la gente consume muchas más canciones para bailar y para disfrutar. Son modas y hay que aceptarlas y a mí me encanta sinceramente”, explicó el padre de tres hijos. “No he grabado reggaetón, pero sí he hecho música tropical, música de mi tierra, rumba latina que le metido algún toque más urbano y no ha quedado mal. Me ha gustado mucho esa combinación”.

Además de los temas movidos, Bisbal también ha grabado recientemente temas más suaves y romáticos, como la canción “Abriré la puerta” con Alejandro Fernández, que identifica como un ejemplo de que se pueden crear y lanzar baladas. “De hecho, sí tengo que decir algo que disfruto de mis conciertos en directo, es esa perfecta balanza que tengo entre canciones rápidas y la baladas que no puedo dejarlas atrás, porque precisamente es lo que más me gusta cantar”, concluyó el artista español.