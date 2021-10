La melancolía y la nostalgia son estados de ánimo que se encuentran ligados a lugares o sonidos que nos transportan a un momento de nuestras vidas donde quizás fuimos más felices o donde compartimos con una persona especial. La música de la cantautora Delić es así: dulces melodías unidas a su timbre de voz muy particular, donde sobresalen tonalidades suaves, cómodas al oído y llenas de sensualidad que ayuda al oyente a moverse a otras dimensiones en su memoria.

Esta joven, nacida en Holanda de padre serbio y madre holandesa, pero residente de Puerto Rico, grabó recientemente una sesión acústica de cuatro temas de su autoría, que ya había grabado en su álbum “Delić”.

“Hace algunos meses consideré que sería bueno hacer una versión acústica de varias de las canciones de mi álbum, para que la gente las pueda cantar y que se creara una cercanía con el oyente”, comentó la cantautora de 27 años, cuyo nombre se pronuncia como “dé-lich”. “Mi música tiene muchísimo sentimiento y es muy honesta. Pienso que se caracteriza mayormente por ese elemento y también por la belleza de los elementos musicales como el soul y el R & B, unido a la fluidez de la voz”.

La “Sesión acústica” fue grabada en el local “Tulúm”, en la Placita de Santurce, que es propiedad de un amigo, y que fue un espacio que le gustó muchísimo tanto a ella, como a su esposo y productor musical, Willy Rodríguez, cantante de la banda puertorriqueña Cultura Profética.

Acompañada solamente por una guitarra semi acústica tocada de forma magistral por el músico Benson Pagán, Delić aparece frente a un micrófono vestida con un traje corto color blanco y con el pelo recogido, para interpretar los temas “Mon Chérie”, “Qué emoción”, “No es cierto” y “Última vez”.

La mayoría de las canciones que ha compuesto la cantante, de las cuales ha recibido la colaboración de Rodríguez, tienen mucho que ver con sus experiencias de vida. “He tenido muchísimas vivencias. La verdad es que no sé cómo han cabido tantas experiencias en este cuerpito y pues de esas escribo muchísimo y también sobre situaciones de mis amigos, de familiares”, explicó la joven. “La verdad es que me inspiró con cosas que no otras personas lo harían, porque me gusta mucho el detalle, observar y las emociones para mí son una joya. Entonces, trato siempre de profundizar y buscar esquinas que no han sido vistas antes”.

El caso de Claire Delić, su nombre de pila, es un muy particular, ya que la cantante habla tres idiomas, incluyendo el holandés, el inglés y el español, pero a pesar de que sus canciones son en español, no siempre se sintió cómoda componiéndolas, ni interpretándolas. “Le he cogido un cariño muy especial al español, no como antes. Ahora siento que me puedo encontrar mucho en español. Sin embargo, cuando pienso realmente lo hago en tres idiomas y por eso muchas veces tropiezo con las palabras, porque quiero decir algo grande que no se puede decir en español y entonces tengo que pasar por una conversación con alguien para aclararme”.

Algo que ha permitido esa amalgama de ideas y sentimientos en la vida de Delić ha tenido mucho que ver en los países donde ha vivido, ya que, a pesar de haber nacido en Holanda, residió en Costa Rica desde los 2 años hasta que se mudó a Panamá a los 9 años. Es por eso que cuando se le pregunta cuál considera que es su nacionalidad, contesta de una manera abstracta. “Es una pregunta linda y profunda. Yo diría que soy del mundo. Obviamente tengo mis descendientes y toda la cosa, pero yo soy del mundo”, expresó la cantante, quien vive en Puerto Rico hace seis años. “De hecho, considero que vine a la isla a sanar corazones con mi música y en eso estoy”.

Delić nunca tuvo en planes mudarse a vivir a Puerto Rico, pero el destino y el corazón le tenía otros planes. Hace unos años atrás, mientras estaba con su exmanejador en un festival de música en California, vieron tocar a la banda de reggae puertorriqueña Cultura Profética y luego pasaron al “backstage”. En ese momento, la artista no tenía ni idea de quién era Rodríguez. “Terminó el concierto y de momento nos conocimos. Me dijeron, ‘mira te quiero presentar a Willy’, de momento yo me hago al lado de él y honestamente no sabía cómo ni quién era”, mencionó la artista mientras reía. “El me pregunta ‘y tú, ¿quién eres?’ y le contesté ‘soy una cantante y no sé qué estoy haciendo aquí’. Él me contestó con algo gracioso y de ahí seguimos hablando y de ahí en adelante todo fluyó de maravilla hasta el día de hoy”.

Como era de esperarse, en su hogar se habla constantemente de temas relacionados a la música. “Te imaginarás, a veces es insoportable, porque estamos analizando música todo el tiempo. Entonces, es como una locura, pero siempre estamos en constante movimiento en ese sentido, porque siempre queremos movernos en una dirección, que es encontrar cada vez más autenticidad en la música que hacemos”, añadió la intérprete.

En los próximos meses, la cantautora seguirá trabajando en nuevos temas musicales, además de que abrirá los próximos conciertos de Cultura Profética, quienes celebran sus 25 años en la música, el 13 de noviembre en el Estadio Hiram Bithorn, en San Juan; el 18 de noviembre en Brooklyn, Nueva York; y el 3 de diciembre en el Movistar Arena, en Bogotá, Colombia. Por otro lado, Delić ya está confirmada para participar en la edición del 2022 del importante festival musical Lollapalooza, que se llevará a cabo en Santiago de Chile.