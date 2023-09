El Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot se llenará de magia y música con “Disney 100 in Concert”, un concierto sinfónico enmarcado en el 100° aniversario de The Walt Disney Company.

El espectáculo se llevará a cabo el 4 de noviembre y presentará algunas de las canciones más icónicas de las películas de Walt Disney Animation Studios desde 1923 a la fecha.

Bajo la dirección musical del maestro Thiago Tiberio y la interpretación de la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, este show contará con más de 20 artistas entre cantantes, bailarines, acróbatas y reunirá a 15 de los personajes más entrañables de Disney como Mickey Mouse y Minnie Mouse, Donald, Goofy, Pluto, Elsa y Anna, Rapunzel y Flynn, La Sirenita, entre otros.

Exitos musicales como “We don’t talk about Bruno” de Encanto, “You’re Welcome” de Moana y “In Summer” de Frozen, y los clásicos de siempre que incluirán “A Whole New World” de Aladdin, “Part of Your World” de The Little Mermaid, “Bibbidi-Bobbidi-Boo” de Cinderella y “Supercalifragilisticexpialidocious” de Mary Poppins.

Disney 100 in Concert es una coproducción entre The Walt Disney Company Latin America y No Limit Entertainment.

Los boletos ya están disponibles a través de Ticketera.com o en la boletería del Coliseo de Puerto Rico.