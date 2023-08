Este año en “Disney on Ice 100 Years of Wonder” se presentan historias maravillosas y algunas de vibrante actualidad, siendo “The Little Mermaid” y “Encanto” las que encabezan el cartel de la presente temporada, que junto a “Moana”, “Frozen”, “Beauty & The Beast”, “Rapunzel” y sus anfitriones Mickey Mouse y sus amigos están en el Coliseo Roberto Clemente hasta el domingo 13 de agosto.

El espectáculo familiar, producción sobre hielo que cuenta con más de 50 personajes de Disney, incluye entretenimiento para todas las audiencias y generaciones.

Según un comunicado de prensa, aquellas personas que deseen comprar nuevos boletos deben hacerlo únicamente por PRTicket.com, el teléfono (787) 200-7110 o visitando la boletería del Clemente desde las 10 de la mañana, según anuncian los organizadores, quienes prometen “que la a magia de ‘Disney on Ice 100 Years of Wonder’ te envolverá desde principio a fin”.