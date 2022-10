El cantante urbano, Divino, quien se ha destacado por llevar su música por la vertiente romántica, luego de tantos años en la industria, por fin llegó su momento de convertir en realidad su sueño de presentarse en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

El anuncio lo hizo anoche, durante la tercera de cuatro funciones del concierto “Emociones” de Jay Wheeler, quien lo tuvo como uno de sus artistas invitados, al ser uno de sus referentes de la música urbana romántica. “Personas como tú son las que me tienen aquí”, le dijo el intérprete de “La Curiosidad”.

“Primero que todo, quiero darte las gracias a ti por invitarme a este gran concierto que te lo mereces. Puerto Rico te ama a ti, por la música que estás dando, por tu interpretación y por tu humildad”, le respondió Divino a Jay Wheeler mientras lo acompañaba sobre el escenario.

“Quiero darle las gracias a Puerto Rico por el amor que me brinda y me da. Gracias a ustedes se me cumple un sueño; el 24 de febrero estamos en el Choli”, dijo el también exponente urbano para continuar con el popular tema “Pobre Corazón”.

La venta de boletos comenzará hoy viernes, 14 de octubre a partir de las 11:00 de la noche a través de Ticketera.

El vocalista, quien lleva activo en el mundo musical desde el 1994 aproximadamente, tuvo sus raíces en el reguetón aunque también se llegó a dedicar a la balada pop, pues disfruta de escribir canciones con sentimientos y melodías.

Durante su trayectoria ha grabado y colaborado con artistas de la música urbana, tales como: Daddy Yankee, Héctor “El Father”, Wisin & Yandel, Alexis & Fido, Baby Rasta & Gringo, Lito & Polaco, J Álvarez, Farruko y Tempo, así como los cantantes de música sacra: Marcos Yaroide, Abraham, Manny Montes, Michael Pratts e Isaac “La Voz”, entre otros.