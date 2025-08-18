Opinión
Feriados
18 de agosto de 2025
88°nubes rotas
Entretenimiento
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Don Felder trae a Puerto Rico los éxitos de la banda Eagles

El músico se presentará en concierto en el Coca-Cola Music Hall

18 de agosto de 2025 - 4:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fotografía de archivo de Don Felder, guitarrista de Eagles. (Agencia EFE)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El legendario músico, compositor y miembro del Rock and Roll Hall of Fame, Don Felder, reconocido por su trabajo como guitarrista principal y coautor del icónico solo de Hotel California, se presentará en el Coca-Cola Music Hall en San Juan.

El concierto será el jueves, 4 de diciembre de 2025 para ofrecer una noche inolvidable celebrando los grandes éxitos de la banda los Eagles.

Durante más de 50 años, Felder ha dejado una huella imborrable en la historia de la música, contribuyendo a himnos como "Victim of Love", "Those Shoes", "One of These Nights" y, por supuesto, "Hotel California". En esta presentación especial, el público podrá revivir en vivo la magia de esos clásicos que marcaron generaciones, interpretados por uno de sus protagonistas originales.

"Siempre es un honor tocar estas canciones que han acompañado a tantas personas en momentos especiales de sus vidas. Es como viajar juntos a través de la historia del rock", comentó Felder en declaraciones escritas.

Además de su paso por el grupo los Eagles, Felder ha desarrollado una prolífica carrera como solista, colaborando con figuras como Slash (Guns n' Roses), Mick Fleetwood (Fleetwood Mac), Alex Lifeson (Rush), Richie Sambora (Bon Jovi) y Peter Frampton, entre otros.

Su más reciente trabajo discográfico, The Vault (Fifty Years of Music), es una retrospectiva de cinco décadas de creación musical, con grabaciones inéditas y nuevas versiones de composiciones que formaron parte de su trayectoria junto a la legendaria banda.

Con una energía intacta y un sonido inconfundible, Don Felder promete una velada cargada de virtuosismo, nostalgia y rock atemporal.

Los boletos estarán disponibles en Ticketera desde el viernes 22 de agosto a las 10:00 am.

Rock and Roll rock Música
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Entretenimiento
