Los Ángeles - La estrella del pop Dua Lipa debutará como actriz en “Argylle”, un thriller de espías que cuenta con un elenco espectacular en el que también aparecen Henry Cavill o Samuel L. Jackson, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, Catherine O’Hara y John Cena son el resto de nombres anunciados para esta película que dirigirá Matthew Vaughn.

Dua Lipa, que compartió un póster de la cinta en su cuenta de Instagram (tiene 68.6 millones de seguidores), no solo se estrenará como actriz en la gran pantalla sino que también compondrá una canción para “Argylle”, detalló la revista Variety.

La cantante es una de las figuras del pop más exitosas del momento y el año pasado triunfó con el álbum “Future Nostalgia” (2020).

“Argylle” se basará en una novela de Ellie Conway que saldrá a la venta el próximo año.La película girará en torno a las aventuras por todo el mundo de un espía llamado Argylle.

La idea de los responsables de la cinta es que dé pie a una trilogía.”Cuando leí el primer borrador de esta novela sentí que era la saga de espías más increíble y original desde los libros de Ian Fleming de los años 50″, dijo Vaughn en referencia al creador de James Bond.”Esta novela va a reinventar el género de los espías”, aseguró.

La destacada filmografía de Vaughn incluye thrillers como “Layer Cake” (Crimen organizado, 2004), títulos de fantasía como “Stardust” (2007), comedias gamberras y muy aplaudidas como “Kick-Ass” (Kick-Ass: Listo para machacar, 2010) o cintas de superhéroes como “X: First Class” (X-Men: Primera generación, 2011).No obstante, el director ha cosechado en los últimos años un gran éxito con las cintas de acción y comedia “Kingsman: The Secret Service” (Kingsman: Servicio secreto, 2014) y “Kingsman: The Golden Circle” (Kingsman: El círculo de oro, 2017).

A finales de este año estrenará la precuela “The King’s Man” (The King´s Man: La primera misión).