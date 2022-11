Que quede claro: Dua Lipa no cantará en la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2022.

En un mensaje publicado el domingo en su cuenta de Instagram, la estrella del pop les comentó a sus fanáticos que no aparecerá en el evento organizado por la FIFA, debido a que no está de acuerdo al trato que se le da en dicho país a parte de la sociedad. Como se ha venido informando por muchos medios internacionales por los pasados años, el trato de los trabajadores migrantes en Catar ha generado preocupación por las violaciones de los derechos humanos, mientras que la comunidad LGBTQ también ha criticado las leyes del país contra las relaciones sexuales homosexuales.

“Actualmente hay mucha especulación de que actuaré en la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo en Catar”, escribió Lipa, de 27 años. “No actuaré allí y ni nunca he estado involucrada en ninguna negociación para hacerlo”.

Aunque lano está boicoteando por completo los juegos, y señaló que “animará a Inglaterra desde lejos”, hizo referencia a las preocupaciones por los derechos humanos.

Mensaje escrito por la cantante Dua Lipa a través de su cuenta de Instagram. (Instagram)

“Espero visitar Catar cuando haya cumplido con todas las promesas de derechos humanos que hizo cuando ganó el derecho a albergar la Copa del Mundo”, agregó.

Recientemente, uno de los websites más importantes de la industria de la música, World Music Awards, publicó, sin querer, la lista de los artistas confirmados a actuar en el Estadio Al-Bayt, en Al Khor en el marco de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022.

Entre los nombres que mencionó la publicación estaba el de Dua Lipa, junto con artistas como Shakira, J Balvin, BTS, Patrick Nnaemeka Okorie, Black Eyed Peas y Nora Fatehi, entre otros.

Lipa no ha rehuido a tomar posiciones políticas en el pasado. Por ejemplo, en 2018, la cantante de “One Kiss” comentó que estaba “horrorizada” de que los asistentes a un concierto que agitaban un abanico con los colores alusivos a la comunidad LGBTQ fueran expulsados de espectáculo en Shanghái, China. Además de eso, el año pasado criticó un anuncio “espantoso” colocado en el New York Times que la acusaba de antisemitismo tanto a ella, como a su entonces pareja Anwar Hadid, hermano de Gigi y Bella Hadid.

“Rechazo por completo las acusaciones falsas y espantosas”, escribió en las redes sociales en respuesta al controvertido anuncio del World Values Network del rabino Shmuley Boteach. “Este es el precio que pago por defender los derechos humanos palestinos contra el gobierno israelí”, escribió en ese momento”.

Por otro lado, Dua Lipa no es el único artista con sentimientos fuertes sobre Catar. En una nueva entrevista con el Sunday Times, Rod Stewart reveló que rechazó la oportunidad de cantar en el país. “De hecho, me ofrecieron mucho dinero, más de $ 1 millón, para cantar allí hace 15 meses”, indicó Stewart. “Lo rechacé. No es correcto ir. Y los iraníes también deberían estar fuera de la ecuación por suministrar armas”.