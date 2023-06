Desde hace casi seis años, el cantautor puertorriqueño Edgardo Monserrat ha estado ausente de los escenarios locales. Eso terminará el 17 de junio de 2023 gracias a la celebración del concierto “Ahora”, que se llevará a cabo en la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, de Santurce, a las 8:00 p. m.

“Luego que pasó el huracán María por Puerto Rico tuve que dejar la isla y mudarme a Los Ángeles por cuatro años. Por suerte, logré regresar junto a mi familia a la isla, y retomar otra vez el escenario grande. Para mí era algo importante, desafiante y necesario”, explicó Monserrat, quien ha grabado cuatro álbumes en su carrera musical. “Siento que este es el mejor momento para presentarme ante mi público y mostrar dónde me encuentro a nivel artístico, que incluye la parte musical, así como en la pintura”.

En los pasados años, Monserrat se ha mantenido activo en la composición y colaborando con otros proyectos, como la canción “Esta loca” del último disco de Olga Tañón, además de cuatro composiciones para la película “Reclaim” (2014), de John Cusack, que fue grabada en la isla. Además, por la pasada década, el cantante se ha destacado por interpretar temas en ritmo de flamenco español, y por los pasados 25 años se ha dedicado en cuerpo y alma a la pintura abstracta.

PUBLICIDAD

“Durante el concierto voy a hacer un recorrido de mis temas favoritos del repertorio popular y que, en su mayoría, todos conocen”, explicó Monserrat nacido y criado en San Juan. “También voy a aprovechar para mostrar parte del trabajo de mi autoría en los temas que he grabado con Olga Tañón, las películas de mi último álbum ‘Siénteme’ y también voy a interpretar canciones de algunos de los temas que canté en el programa ‘Gigantes del mañana’ (2005), el concurso que gané y donde me di a conocer en la isla”.

La dirección musical del espectáculo estará a cargo del puertorriqueño Tony Rijos, quien ha sido el director de grandes artistas como Ricardo Arjona. El “show” contará con muchas sorpresas, incluyendo músicos y cantantes invitados, así como el uso de un sinnúmero de instrumentos clásicos y populares, que variarán a lo largo de la velada, según el tema que cante el artista.

Para el intérprete de “Cuéntale”, poder presentarse en la isla es un sueño hecho realidad, sobre todo luego de todo lo que tuvo que pasar a raíz del paso del huracán María en 2017. “Presentarme aquí, en Puerto Rico, es un sueño hecho realidad. Estaba deseoso desde hace mucho tiempo de poder presentarme en concierto nuevamente con mi público”, detalló el artista, quien es padre de un niño de siete años.

Monserrat comenzó su carrera profesional en el 2000, año en que grabó su primera producción musical “Tiempo para amarte”. Ese mismo año, ganó el Festival de la Voz y la Canción, en San Juan. Luego de ganar el concurso “Gigantes del mañana”, de Univision, grabó el álbum “Hasta que digas mi nombre”. Más adelante, se mudó varios años a Argentina, donde también grabó otro álbum, “Vida”, en 2009.

PUBLICIDAD

”De hecho, luego de estudiar en el Conservatorio de Música, empecé en la música clásica y luego pasé a la balada, al pop y al rock. En cada uno de esos géneros estuve varios años. Muchas personas en Puerto Rico me han visto tocar en diferentes lugares con diferentes formatos”, detalló el también pintor. “El último género que me adentré y en el que he cantado más por los últimos 10 u 11 años ha sido el flamenco, por lo que he tenido un camino de aprendizaje a lo largo de estos 25 años de carrera”.

Planes futuros

El espectáculo “Ahora” le servirá a Monserrat como su próximo álbum, ya que lo grabarán en formato “multitrack”. Además, se van a grabar visuales y vídeos y los aprovecharán para hacer contenido para publicar en las distintas plataformas digitales y a nivel internacional.

Asimismo, el cantautor viajará en julio a la ciudad de Cádiz, en España, donde cantará como invitado en un espectáculo musical y también colaborará como compositor en el largometraje español “De la noche a la mañana”. Más adelante en el año formará parte, también como invitado especial, de una banda de rock en español que se presentará en el Coca-Cola Music Hall.

Pintura

Una de las facetas profesionales en las que sobresale Monserrat es también como artista plástico, donde se destacan sus obras abstractas contemporáneas. “Llevo 25 años pintando y cada vez más, las personas ya identifican mis obras, por lo que se me está haciendo cada vez más fácil poder mostrarme tanto como pintor y músico de manera simultánea, sobre todo en mis cuentas en las redes sociales”, argumentó el artista, quien utiliza ambas ramas del arte como medio de expresión. “La música y la pintura, una nutre a la otra. No puedo estar todos los días pintando y todos los días componiendo o cantando, sino que a nivel expresión una nutre a la otra. Si tengo algo en mi pensamiento y, de pronto, esa imagen la logro abstraer y resolver comunicar de manera visual, eso me ayuda porque en ocasiones no puedo hacer lo mismo con la música”.

PUBLICIDAD

De hecho, en los próximos meses Monserrat abrirá, con la ayuda de su esposa Vivian, una galería de arte que estará localizada en la avenida Roosevelt, donde unirá muchas de sus pasiones en la vida. “Va a ser un espacio multifuncional donde se van a exponer piezas, van a haber talleres de pintura y baile, tendrá un estudio de grabación, salones de ensayos de baile y espacios para llevar a cabo diferentes actividades con el propósito de lograr que sea una galería espacio colectivo, donde pueda servir de puente para otros artistas”, explicó el cantante.

De la misma forma, tendrá un espacio que servirá para mostrar y vender una línea de ropa creada por Monserrat y que utiliza diseño de imágenes de varias de sus obras. “Esto surgió un tiempo después de la pandemia, donde comenzamos a digitalizar algunas de mis obras, las cuales se llevan a la tela y con ellas se hacen tenis, camisas, ropa de ejercicio, traje de baños y ropa de niños, entre muchos otros”, detalló el artista, quien vende sus productos en el sitio web freedomcages.com. “Eso da pie a que se pueda hablar de la obra de una forma que no solamente esa obra está en la pared, sino que el artista también vea una salida y sea una pieza de conversación”.

Los boletos para el concierto “Ahora” de Edgardo Monserrat ya están disponibles en Ticketera.com.