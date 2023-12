Con la bendición de su madre, la cantante Fanny Lu y de la mano de uno de los pioneros del reguetón underground, el puertorriqueño Randy “Nota Loca”, el compositor colombiano Teo busca abrirse paso en el género urbano, inspirado en los grandes exponentes, pero siguiendo el color de su propia voz.

Dando pasos bien pensados y atinados, Mateo Madriñan (nombre de pila del artista) ya se encuentra contando los días para el lanzamiento de su primer álbum y en lo que llega el tan esperado día, continúa con su lápiz y papel escribiendo estrofas acompañado de algunos colegas, entre los que se encuentra Randy, con quien se unió para su más reciente tema “Barbie”.

En entrevista con El Nuevo Día, el joven de 25 años catalogó la experiencia como una “única”, pues siente gran admiración por el intérprete de “Se acabó la cuarentena”.

“Trabajar con alguien de ese calibre, que lleva tantos años en la cima de la industria. Wow, da un ejemplo que me hace querer trabajar más y más duro”, comentó orgulloso el novel cantante.

Y es que, para Teo, cuando el llamado artístico llegó, no le sorprendió que los caminos lo condujeran hasta llegar al género urbano ya que creció escuchando y bailando reguetón de la vieja escuela “Yo nací en el 2001, crecí escuchando a puro artista urbano, Daddy Yankee, Don Omar y Tego Calderón, toda esta gente que son tan grandes influencias. Y obviamente, Jowell y Randy, que hoy día he tenido la oportunidad de conocerlos a ambos y Randy me ha apoyado mucho”.

Filmar el video musical e interpretar “Barbie”, comentó, fue un momento muy divertido e interesante al jugar con el tema sobre cómo una Barbie se empodera tanto que incluso logra amarrar a su fiel compañero Ken a una silla. Pero claro, “se trata de una Barbie que no es precisamente la de Mattel”.

El reciente integrante de uno de los géneros más populares de la industria musical, se presentó este año en el importante escenario del Festival Viña del Mar. De igual manera, fue nominado como Artista Promesa en la edición 2023 de los Premios Heat.

Sobre su estilo musical, aseguró que la mejor manera de definirlo sería como “una fusión en la gran mayoría del tiempo”. “Siempre he dicho que yo trato de ser un artista de lo que yo quisiera escuchar, y yo escucho todo tipo de música. Pero me baso un poco más en lo urbano, es lo que más me inspira y forma parte de mí, mezclando mucho reguetón con sonidos tecno”.

Una de las características que disfruta del género que ha abrazado es lo bien que puede adaptarse a otros ritmos. “Lo urbano te deja experimentar con otros géneros, como el trap, hip hop, cumbia, y muchos otros. Me encanta innovar… es nuestra responsabilidad como artistas tratar de devolverle a la música lo que ella nos ha dado a nosotros”.

Tras temas como “Chocolatico”, “Ego” y “Barbie”, el subgénero del trap ha llamado la atención de Teo, sin embargo, confesó que, aunque ya tiene uno que otra canción guardada, está esperando el “momento perfecto”. “Si voy a sacar una canción de trap toca hacerlo con el respeto que se merece, que haga homenaje a los grandes y pueda pararse al lado de ellos”.

En lo que se presenta ese momento, Teo tiene un largo listado de sonadas colaboraciones con sus ahora colegas, entre los que se destacan los boricuas Jhay Cortez, Mora, Bad Bunny y Tego Calderón. De su tierra, Colombia, suena J Balvin, Maluma y Feid.

Por último, el colombiano enfatizó la importancia de su madre, la intérprete de populares temas como “Tú no eres para mí”, y “Celos” para mantener siempre los pies en la tierra. “Lo que más ella repitió es ‘siempre se tú y no dejes que nadie te cambie’. Todo el mundo puede ser otra persona, pero nadie más puede ser tú. Si te encargas de siempre ser tú y tu camino se abrirá”.