Durante gran parte de su vida el compositor puertorriqueño Roberto Milano escribió música sin cesar, dejando piezas de un gran valor que hoy podrán disfrutarse en la interpretación realizada por profesores del Conservatorio de Música de Puerto Rico acompañados por su Orquesta de Cuerdas de Estudiantes bajo la dirección del maestro Emanuel Olivieri.

Justo antes del inicio de la pandemia de COVID-19 el grupo de músicos grabó el disco ”Cuatro Concertinos de Roberto Milano” como parte de las iniciativas para celebrar su sexagésimo aniversario. Este trabajo incluye las piezas escritas por el compositor antes de su muerte en 2005.

“Él fue profesor en el Conservatorio por diez años y componía por vocación, por amor al arte”, relató el maestro Olivieri, quien desde antes del fallecimiento del músico sentía la inquietud por preservar su legado musical.

Explicó que las composiciones de Milano, especialmente durante los últimos cinco años de su vida, se distinguen por tener un estilo muy propio y maduro. Otra característica particular de su trabajo, y algo muy importante al evaluar el legado de un compositor, es que entre los músicos existe el consenso en que tocarlas provoca una gran satisfacción.

“A veces las piezas son difíciles de tocar pero no tienen esa magia, y eso es lo que va a disfrutar el público: una música muy melodiosa, moderna pero no chocante”, dijo Olivieri al opinar que además estos cuatro concertinos que componen el disco deberían ser parte del repertorio que toquen todos los músicos.

El disco fue grabado en febrero y durante los meses posteriores se editó y masterizó. La producción ya se encuentra disponible en Spotify.

Los músicos que participaron en el disco iban a presentarlo en vivo durante un concierto que tuvo que ser suspendido debido al inicio de la cuarentena para frenar el contagio de COVID-19. El grupo está formado por alumnos del conservatorio y los solistas Kathleen Jones, primer clarinete de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (OSPR), Josué Casillas, primera flauta de la OSPR, Joshua Pantoja, trompa de la OSPR, y Edgar Abraham, saxofón solista ganador de Grammy.

“Estoy muy agradecida a Emanuel Olivieri por hacer este proyecto. Yo recibí el concertino para clarinete en abril de 2004. Él me presentó la obra un día cuando estaba llegando al Conservatorio, donde éramos compañeros profesores. Estaba esperándome al frente y me dijo: ‘this is for you'. Yo empecé a llorar”, relató Jones, quien tuvo oportunidad de conversar con Milano acerca de su pieza.

Así supo que había escrito cada uno de sus cuatro concertinos con la intención de que representaran a un profeta del Viejo Testamenteo, pues él también era sacerdote y un hombre muy religioso así es que quiso utilizar esa inspiración. Varios años después Jones estrenó el concertino junto a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y también la tocó en un festival de clarinete en Kansas.

Milano nació en Nueva York y se trasladó a Puerto Rico en los años setenta. Durante diez años enseñó en el Conservatorio y además fue administrador cultural, sacerdote episcopal y organista en varias iglesias.

Una de las composiciones más destacadas del maestro Roberto Milano es el "Requiem 9/11", en honor a las víctimas de los ataques terroristas de 2001 en Estados Unidos. (JOSE RODRIGUEZ)

Realizó composiciones para orquesta, música de cámara, coros, ópera, ballet y televisión. Entre sus obras más reconocidas se encuentra el “Réquiem 9/11″, estrenado en el Centro de Bellas Artes de Santurce en septiembre del 2002 y transmitido en vivo por televisión.

“Cuatro concertinos” está disponible en las librerías Casa Norberto, Laberinto y en la Fundación Nacional para la Cultura Popular. También se puede adquirir en Amazon, Apple Music y Spotify.