Para los amantes de los “oldies” y la música romántica, regresa a Puerto Rico luego de tres años de ausencia el popular dúo de música romántica Air Supply. La presentación se llevará a cabo el viernes, 4 de marzo en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Esta gira en el 2022 representa para Air Supply la celebración de sus 50 años como dúo.

Air Supply fue formado por el ingles Graham Russell y el australiano Russell Hitchcock en la ciudad de Melbourne en 1973. A lo largo de su historia, el dúo ha lanzado más de 400 sencillos, de los cuales 110 han alcanzado el Hot 100 de Billboard y el Billboard Adult Contemporary, y el Aria Chart de Australia. De hecho, tres sencillos en el año 2016 se posicionaron en el Billboard Dance Club Chart 4 y el UK Albums Chart del Reino Unido. Además, más de 35 sencillos han ingresado en listas europeas, de África y del resto del mundo.

Intérpretes de verdaderos clásicos como “All Out of Love”, “Making Love Out of Nothing at All” y “Goodby”, entre muchos otros, este dúo ha ganado numerosos premios y reconocimientos alrededor del mundo entre los que figuran American Music Awards y premios Billboard. Además, han vendido más de 100 millones discos alrededor del mundo y han realizado conciertos en los cinco continentes en los principales escenarios logrando llenos totales en el Radio City Music Hall de New York, el auditorio Nacional de Mexico, el Movistar Arena de Chile, además del Festival Internacional de Viña del Mar y el Ópera de Sidney de Australia, entre otros.

Los fanáticos y seguidores de los artistas, tendrán la oportunidad de disfrutar de una noche de recuerdos junto a los artistas y sus grandes éxitos musicales. Los boletos ya están a la venta en TicketCenter.