Aunque ocho miembros de la legendaria orquesta de salsa El Gran Combo de Puerto Rico salieron positivos a Covid-19 el martes pasado, el director musical del grupo, Willie Sotelo, no prevé que se cancele su participación en la despedida de año en el Distrito T-Mobile el próximo 31 de diciembre.

“Nosotros no vislumbramos cancelar la presentación. Si de los ocho todavía queda alguno (que sale positivo), nosotros podemos tocar porque cada miembro de El Gran Combo tiene un sustituto por si alguien se enferma”, indicó Sotelo, quien aceptó que él es uno de los contagiados.

Todos los miembros de la orquesta, según el músico, están vacunados y tienen la tercera dosis, excepto uno que se vacunó con la vacuna de Johnson & Johnson y no tiene la tercera dosis. Este pasado sabado, la orquesta informó en sus redes sociales que ocho de sus músicos se han visto afectados por la enfermedad.

PUBLICIDAD

“En mi caso, a mí no me ha dado ningún síntoma, estoy completamente asintomático y tres o cuatro de los muchachos también. Solamente hay dos que les dio un poco más fuerte. Pero ayer me comuniqué con ellos y ya se sienten bastante mejor. Estamos guardando los siete días de cuarentena y este martes regresamos al laboratorio (para hacerse la prueba de nuevo) y esperamos que ya hayamos pasado esto”, agregó el director musical, tras afirmar que don Rafael Ithier no es uno de los contagiados. “Don Rafael nos entierra a todos nosotros”, dijo entre risas, para luego destacar que el veterano músico se encuentra muy bien de salud y que salió negativo.

Y aunque destacó que no tienen idea cómo se contagiaron, recuerda que estuvieron tocando en varias actividades. “A veces uno trata de mantenerse un poco alejado, pero la gente viene y te salud, quieren fotos… Hubo una actividad que estaba bastante llena y no sé si habrá sido ahí, pero al ser ocho de cantazo los contagiados, tiene que haber sido en una de esas actividades”.

En un mensaje de texto a El Nuevo Día, la portavoz de prensa del Distrito T-Mobile, Betsy Rivera, indicó que, hasta el momento no hay cambios adicionales en el evento del 31 de diciembre, que ya pasó de ser presencial a ser transmitido de modo virtual, sin público. “Pero como hemos dicho en cada anuncio que hemos realizado sobre la despedida de año, seguimos las recomendaciones del Departamento de Salud y cualquier modificación a las presentaciones de esa noche se comunicarán oportunamente”.

Sotelo también indicó que tampoco esperan cancelar varios compromisos que el grupo musical tiene desde principio de enero. Entre ellos, en Colombia, Panamá, Perú y Nueva York, entre otros. “Todo eso sujeto a que no haya un repunte (de coronavirus) muy grande y nos cancelen”.

El Gran Combo de Puerto Rico, nominada este año a un Grammy por su disco “En Cuarentena”, presentó recientemente su nueva producción, “De trulla con El Combo”, su primer álbum navideño en más de 35 años. El nuevo disco, lanzado bajo el sello Rimas, contiene diez canciones con temáticas jocosas, sociales y de parranda típicas de la época navideña en Puerto Rico. Se trata del primer álbum navideño desde “La Fiesta de Pilito” (1985) y el tercero en la historia de la orquesta, que pronto cumple 60 años de carrera.