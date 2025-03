El impacto de la música de Luis Fonsi en la vida de Mónika Candelaria, Carlos Adyan y Nashali Enchautegui

Norwill Fragoso

Mónika Candelaria

“‘Aquí estoy yo’ con Aleks Syntek, Noel Shajris y David Bisbal. Es un recordatorio de apoyo incondicional, esperanza y compañía en los momentos difíciles. Un abrazo hecho música que me recuerda que no estoy sola. Sus letras transmiten la fuerza de quienes nos aman y nos sostienen, aún en la distancia. Es una melodía que te inspira a creer en la conexión genuina, en la promesa de estar presente para alguien sin importar las circunstancias. Más que una canción, es un himno de amor, amistad y lealtad”.

Aleyda Ortiz

“‘Sería fácil’ me encanta. Tengo una anécdota linda con Luis Fonsi porque yo fui parte del Coro de Niños de San Juan y me acuerdo que siempre decían que Fonsi había sido parte de la institución. En un concierto de Navidad él fue, de hecho, creo que nunca se lo he dicho de frente, yo soy muy amiga de su esposa (Águeda López), lo veía como una inspiración y una persona que pudo lograr su sueño. Fue un momento que me impactó y me acompaña por el resto de mi vida porque me hizo sentir que yo también estaba alineada para cumplir los míos”.