“La música siempre va a ganar. La música es más grande que nosotros, es más grande que el ego y es poderosa”. Con estas palabras el músico puertorriqueño David Sánchez, a quien se le dedica el primer Mastercard JazzFest ‘22, se prepara para celebrar un junte musical histórico para los amantes del jazz en Puerto Rico.

El evento que se dispone a ocupar el vacío que dejó el recordado Heineken JazzFest, que se realizó por dos décadas y que tuvo su última edición en marzo de 2017, ya está listo para recibir por tres días a reconocidos e icónicos músicos de talla mundial en el Coca-Cola Music Hall en el Distrito T Mobile. La nueva sala de espectáculo será el escenario de tres memorables noches de jazz y de excelencia musical que se traduce en la veteranía y la experiencia de quienes han compartido su talento al mundo.

El evento se presenta los días del 27 al 29 de mayo con una alinenación estelar que arranca con Charlie Sepúlveda y The Turnaround”, Randy Brecker, Steve Turre, Natalia Mercado, Néstor Torres, Miguel Zenón, Spyro Gyra, Michel Camilo Trío, David Sánchez, Aymée Nuviola, Chucho Valdés y Paquito D ‘Rivera.

“No hay palabras para expresar el honor que siento. Fue una sorpresa muy grata cuando Luis (Álvarez) me llamó y me lo dijo. No tengo palabras. Me siento bien honrado y orgulloso. Soy testigo de este movimiento y compromiso de este evento que reúne hermanos, amigos y unos artistas impresionantes que son íconos cada uno en sus propias formas y estilos. Pero todos amantes de la música. Con cada uno de tengo una afinidad y un lugar muy especial que guardo con mucho admiración y respeto”, sostuvo Sánchez durante la conferencia celebrada esta tarde en el en el Salón Tropicoro del Fairmont El San Juan Hotel.

Sánchez, considerado uno de los mejores exponentes del jazz en la actualidad se mostró sumamente emocionado con la distinción y recalcó que uno de sus grandes orgullos es representar a su patria en el mundo.

Al encuentro con los medios asistieron los músicos Charlie Sepúlveda, Chucho Valdés, Paquito D’ Rivera, Michel Camilo, representantes de Heineken y los productores del evento Paco López y Luis Álvarez, este último defensor de jazz en la isla y gestor por años del evento Heineken JazzFest.

Álvarez moderó la conferencia en la que resaltó que luego de huracanes, pandemia, terremotos y crisis económica se pudo continuar con la esperada cita musical que antes se realizaba al aire libre.

El ambiente en el salón del hotel fue de absoluto festejo y alegría ante el reencuentro de los músicos. En especial el de los cubanos Chucho Valdés y Paquito D’ Rivera. Ambos reconocieron su amor y agradecimiento por Puerto Rico, ya que siempre el público se lo ha expresado a lo largo de sus carreras.

Conferencia de prensa del Mastercard JazzFest. En la foto, Chucho Valdés y Charlie Sepúlveda. (FOTO: VANESSA SERRA DIAZ vanessa.serra@gfrmedia.com) (VANESSA SERRA DIAZ)

Los virtuosos cubanos se reúnen luego de 42 años sin trabajar juntos. Será en Puerto Rico donde comienzan su gira internacional “Reunión” y estrenen su producción discográfica, titulada “I Miss You Too” en su presentación del domingo. Valdés recordó las veces que se presentó en el festival de jazz y D’ Rivera hizo lo propio al narrar el reconocimiento especial que tuvo en el 1991 cuando le dedicaron el evento.

Michel Camilo, por su parte, señaló que se encuentra muy entusiasmo y encantado de participar en el festival de jazz latino y contemporáneo porque para él siempre ha significado un encuentro entre “tantos” buenos amigos. Según detalló su presentación incluirá piezas de su reciente álbum titulado “Essence”, acompañado de excelentes músicos en formato de Big Band.

Charlie Sepúlveda destacó que se siente afortunado de participar en el mismo evento que le dedican a Sánchez con quien tuvo el honor de trabajar en sus inicios en Nueva York.

El productor Paco López agradeció a Álvarez por la oportunidad de permitirle ser parte del proyecto puesto que su primer acercamiento musical fue en el género del jazz, inculcado por su abuelo.

Otro de los invitados a la conferencia fue Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación, quien se encuentra en la isla par apoyar el evento de jazz.

El programa musical

Viernes, 27 de mayo

8:00 p.m. - Charlie Sepúlveda y The Turnaround” con la participación de Randy Brecker, Steve Turre, Natalia Mercado, Néstor Torres y Miguel Zenón

10:00 p.m. - Spyro Gyra

Sábado, 28 de mayo

8:00 p.m. - Michel Camilo Trío con Big Band

10:00 p.m. - David Sánchez’ Carib

Domingo, 29 de mayo

6:00 p.m. - Aymée Nuviola

8:00 p.m. - Chucho Valdés & Paquito D’Rivera - Reunión.

Los boletos para el Mastercard JazzFest ‘22 están disponibles a través de Ticketera.com. El evento es solo para vacunados por lo que los asistentes deberán mostrar evidencia del proceso de vacunación completado por lo menos con dos dosis.