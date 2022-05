David Sánchez, ganador de un premio Grammy y reconocido mundialmente como uno de los mejores saxofonistas del jazz contemporáneo, está más que feliz de regresar a su patria. Razones no le faltan. El próximo sábado, 28 de mayo, le dedican la primera edición del Mastercard JazzFest ‘22, en el Coca-Cola Music Hall en San Juan, un homenaje que emociona al reconocido músico puertorriqueño quien dice sentirse honrado y “humildemente agradecido”.

“No hay una satisfacción más grande que recibir el reconocimiento en la tierra que amo, donde nací y me crié”, comenta vía telefónica el músico, a pocas horas de llegar a la isla desde Atlanta, donde reside.

“Estoy humildemente agradecido y también uno se siente bien porque no importa los problemas que se presenten, lo importante es que uno siempre pueda pararse y estar firme para seguir adelante. Por eso hay mucha alegría, porque después de seis años se ha podido hacer este festival. Es un testimonio de la solidez y resiliencia que tenemos”, agrega el reconocido saxofonista, quien esa noche se presentará junto a su grupo.

Sánchez, de 53 años, reconocido como uno de los maestros del saxofón tenor a nivel mundial, acepta que, inicialmente, estaba más interesado en la percusión. De hecho, afirma que su relación con el saxofón “fue complicada” y que empezó de una forma “un poco incierta”. Se refiere a que, desde muy joven, tenía mucha afinidad con la percusión, la batería “y todo lo que es la música raíz de Puerto Rico, especialmente la bomba y la plena”.

“Al principio fue una relación complicada con el instrumento porque el corazón me llevaba, naturalmente, para un lado. Pero con el tiempo esa relación fue cambiando”, explica el maestro, al destacar que todo comenzó a cambiar cuando se dio cuenta de que, a través del saxofón, podía manifestar lo mismo que hacía con un barril o una batería.

El músico, que estudió en la Escuela Libre de Música y luego en la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey, dice que le fascina todo lo que es la tradición vocal del instrumento, “que sale genuina y honesta”.

“Hay algo en el saxofón que, verdaderamente, alude y puede llegar a ser muy cercano a lo que es una voz humana. Y esa parte melódica del instrumento, de sentir que te habla, que te cuenta una historia a través de los sonidos, que es lo que uno hace cuando toca el instrumento, y ahí la relación cambió. Ahora es muy distinta a la de antes, es una relación más sólida”, agrega entre risas el también compositor, cuyo primer trabajo discográfico, “The Departure”, se estrenó en 1994.

Sin embargo, dice que su música ha cambiado desde entonces, sobre todo en la “idiosincrasia musical” que, aunque tiene la misma intención, ha ido evolucionando. “Pero, obviamente, uno está en desarrollo y ahora, con la madurez que le da a uno la experiencia, puedes tener mejor idea de la ejecución y el proceso de cómo hacerlo”.

No obstante, enfatiza que siempre ha tenido claro, desde el primer disco, usar el elemento musical folclórico. Pero hace un alto y se corrige. Señala que no le gusta usar la palabra folclor “y lo puedes poner así, no me gusta usar la palabra folclórica”.

“A mi me gusta usar el término raíz. Y esa raíz siempre estuvo presente en mi música. Pero con el tiempo y la experiencia empieza uno a escuchar otro estilos de música, no solo el jazz, y uno como que se va se va amoldando y nutriendo de eso. Por eso creo que ahora hay un nuevo enfoque. Hay unas diferencias y, a la misma vez, hay unos parecidos increíbles, en el sentido de qué decisiones una toma para poder llegar a ese sonido que uno quiere escuchar”, explica Sánchez, quien ha compartido escenarios con grandes figuras de la escena musical.

Entre ellos, Claudio Roditi, Giovanni Hidalgo, Danilo Pérez, William Cepeda, Ignacio Berroa, John Lee, entre otros, con los que compartió cuando era parte de un proyecto especial (con la cantante sudafricana Miriam Makeva) en la United Nations Orchestra de Dizzy Gillespie con la que recorrió en gira Estados Unidos y Europa. “Era una persona muy especial, auténtico, uno de los genios de la música en la historia, innovador y uno de los pioneros del latin jazz, la fusión con lo caribeño y lo latinoamericano”.

Son experiencias que han ido “moldeando”, como dice Sánchez, su ejecución con el instrumento, además de su interés por el jazz, la música latina y las raíces de la música puertorriqueña. De ahí han salido grabaciones como “The Departure” (1994), “Sketches of Dreams” (1995), “Obsesión” (1998) y “Cultural Survival” (2008). Además de trabajos que, según el músico, fusionan el jazz con la música caribeña y de Puerto Rico, así como latinoamericana.

Entre ellas, menciona el disco “Melaza” (2000), “un tributo a la industria azucarera del país para reconocer a aquellos y aquellas que doblaron el lomo y lucharon en contra la opresión”. Además de ganar un premio Grammy en 2005 al Mejor Álbum de Ensamble de Jazz por “Coral” y en 2019 recibió otra nominación por “Carib”.

De hecho, resalta que, básicamente, le gusta “sentir las texturas y los colores” de lo que es la música raíz puertorriqueña, específicamente la afrodescendiente, como la bomba y la plena. En ese sentido dice que una de las primeras influencias que tuvo en su carrera fue Cortijo y su Combo. Pero, de la misma forma menciona a Miles Davis, John Coltrane y Thelonious Monk, Charlie Parker o el brasileño Milton Nascimento.

Desde Puerto Rico, el saxofonista dice que viajará a Florida, al Jacksonville Jazz Festival y luego a Delaware, al Clifford Brown Jazz Festival. Además, cuenta que acaban de grabar una serie de conciertos para el Carnegie Hall que se llama “City Wide”. “Vamos a seguir tocando en diferentes sitios. Pero más que nada, tengo en la mira una segunda edición de ‘Carib’, enfocado en un viaje a las diferentes comunidades afrodescendientes en las Américas”.