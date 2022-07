La cantautora puertorriqueña Kany García protagonizó uno de los momentos más trascendentales de la entrega de Premios Juventud 2022 al recibir el galardón especial “Agente de Cambio” por su labor en defensa de la mujer y la comunidad lgbttq+.

El homenaje comenzó con las cantantes Goyo, Cazzu y Ángela Aguilar interpretaron fragmentos de éxitos de la cantautora boricua. Kany se les unió y seguido subió al escenario Villano Antillano, la intérprete urbano trans boricua que actualmente acapara la atención internacional con su colaboración con el productor musical argentino Bizarrap, que se encuentra entre las mejores 50 canciones de Spotify a nivel mundial. Fue esta última quien entregó el galardón a la autora de “Para siempre”.

Fue en este momento, al tomar la palabra cuando Kany García impactó a la audiencia que al escuchar sus palabras no dejó de aplaudirla y vitorearla.

“Gracias a Univision por hacer esta noche tan especial para mi por esta iniciativa. Eso de que le dediquen a una un Premio Juventud no me hace sentir tan joven. Gracias a mis compañeras por ser diversas y valientes: Goyo, Ángela Aguilar, Cazzu y como si fuera poco quiero agradecer que me entregue el reconocimiento una muejr que admiro tanto, que representa la diversidad, la inclusión y la visibilidad, una mujer que está haciendo historia como eres tú Villana, qué orgullo que seas parte de mi comunidad. Agadezco a mi equipo, a mis musicos que me acompañan no solo en el escenario sino en los albergues en las cárceles. Quiero recordar a cada mujer y a cada niña que no merecemos vivir con miedo, que los gobiernos están para servirnos y no para restarnos derechos decidiendo sobre nuestro cuerpo. Todo lo que se necesita para que triunfen las fuerzas del mal es que suficientes personas buenas no hagan nada, por eso es que debemos ser más. Soy una suertuda, porque tengo amistades y familia. Agradezco a mi esposa la persona que más admiro y reconozco que lo que yo vivo no es la realidad de cada mujer lesbiana, bisexual, latina, puertorriqueña, pero todo lo que a mí me pasa es un paso adelante por cada colectivo que en mi persona se afecta. Este discurso está lleno de amor y de perdón”.

Solidaria con Ricky Martin

Kany García confesó a GFR Media en el salón de prensa de Premios Juventud, que escribió su discurso media hora antes del evento.

”Las cosas que tienes en el corazón no se piensan a veces tanto. Sí estaba que clara de que no quería que se me queda nada”, afirmó, y se expresó sobre su complacencia de recibir el reconocimiento de manos de la rapera trans puertorriqueña Villano Antillano.”Para mí siempre es un privilegio cuando cualquier tipo de reconocimiento me lo da alguien a quien admiro profundamente. Villana sabe que la admiro desde el día uno, que todo lo que ella visibiliza, todo lo que ella está logrando, no solamente a nivel musical, sino más que todo, yo creo que a nivel, no de una comunidad, sino a nivel de todo el mundo, está haciendo que una nueva generación de todo tipo de persona pueda soñar con estar en la misma posición que ella está viviendo ahora mismo. Así que para mí fue un honor y un privilegio elegirla a ella y lograr que viniera a entregar el premio”.

Sobre Ricky Martin, su amigo, sobre el caso de la orden de protección que fue archivado hoy, dijo : ”No he tenido la oportunidad de hablar con él. Él sabe que lo quiero muchísimo y le deseo lo mejor siempre”.